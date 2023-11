Guido Gianni gioielliere in carcere per aver ucciso i rapinatori/ La moglie: “Sta morendo, aiutatemi”

“Sta morendo, aiutatemi“. Così Maria Angela Distefano, moglie di Guido Gianni, il gioielliere 63enne in carcere per aver ucciso due rapinatori, lancia il suo appello attraverso le colonne del quotidiano Libero per chiedere che i riflettori sulla storia del marito non si spengano. L’uomo è stato condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione e avrebbe perso 50 chili in cella, una situazione che preoccupa la famiglia e che potrebbe precipitare da un momento all’altro.

“Mio marito è in galera per essersi difeso e rischia di morirci”, ha dichiarato la donna spiegando di trovarsi in un vero e proprio incubo ad occhi aperti. Guido Gianni è rinchiuso a Palermo dal 28 maggio 2021 per duplice omicidio volontario e tentato omicidio. Finirà di scontare la pena all’età di 75 anni, finito dietro le sbarre dopo aver reagito a un commando armato durante una rapina nel suo negozio avvenuta il 18 febbraio 2008.

Il caso di Guido Gianni: la rapina e la condanna per aver sparato al commando nel tentativo di difendere la moglie e un cliente

La storia di Guido Gianni è un caso nazionale che oggi, secondo sua moglie, rischia di avere un epilogo ancora più tragico per le condizioni di salute del gioielliere condannato a 12 anni e 4 mesi di carcere dopo aver subito una rapina nella quale avrebbe sparato ai malviventi uccidendone due e ferendone un terzo. Il tutto per difendere sua moglie e un cliente che in quel momento si trovavano nel suo negozio.

Quel giorno di febbraio del 2008, tre uomini armati avrebbero fatto irruzione nella gioielleria di Guido Gianni a Nicolosi, in provincia di Catania, e la moglie del titolare, Maria Angela Distefano, sarebbe stata presa in ostaggio, picchiata e minacciata con una pistola puntata alla tempia. Nelle concitate fasi dell’assalto ci sarebbe stata una colluttazione e l’uomo, secondo la sentenza, avrebbe esploso alcuni colpi mentre i banditi tentavano la fuga. La moglie del gioielliere ha chiesto la grazia, ma la sua istanza è stata vana. “Più passa il tempo e più si allontana la speranza di avere mio marito a casa – ha racconta la donna a Libero -. Sto facendo di tutto. Sono 18 mesi che lui è chiuso lì dentro. Un calvario e ora lui sta male. Ha perso tantissimo peso. Bisogna aiutarlo. Ho chiesto che gli vengano fatte delle analisi. Dalla taglia 63 è passato alla 48“. Maria Angela Distefano ha scritto a Giorgia Meloni e ora si rivolgerà a Sergio Mattarella nella speranza di essere ascoltata.

