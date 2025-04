Nella giornata di oggi l’assessore lombardo allo Sviluppo economico Guido Guidesi è tornato in quel di Bruxelles per partecipare alla riunione del Comitato delle Regioni portando le istanze dell’Automotive Regions Alliance – ovvero l’ARA, che da questo gennaio l’ha eletto capo e che riunisce 36 delle più importanti regioni europee per il comparto produttivo automobilistico – fino alla Commissione e al Parlamento UE, puntando naturalmente sui devastanti effetti che avrebbe l’introduzione senza modifiche delle nome sulle auto green: un tema particolarmente caro allo stesso Guido Guidesi, che dal conto suo si è già fatto promotore di un vero e proprio Manifesto che ha raccolto tutti gli stakeholder e le regioni europee dell’automotive nel quale sostanzialmente si chiede un cambio di passo a Bruxelles.

Germania: candidato AfD eletto in Turingia/ Il partito sovranista sfonda la porta della Corte Costituzionale

Partendo proprio dagli effetti della norma sulle auto green – ed in particolare sulla decisione di puntare esclusivamente sui veicoli elettrici – Guido Guidesi ha ricordato che già ora il settore ha ridotto del 75% la sua capacità produttiva con la conseguenza che circa mezzo milione di persone in tutta Europa potrebbero trovarsi senza lavoro se la crisi dovesse diventare sistemica; senza dimenticare che mentre il comparto europeo paga il prezzo di scelte discutibili, quello cinese proprio “grazie al clamoroso assist europeo” ha colto al volo l’opportunità commerciale sviluppando il comparto molto rapidamente.

POST-IT/ Banche e/o cannoni: quella mossa del Belgio (contro Macron)

L’appello di Guido Guidesi e dell’ARA a Bruxelles: “Obbiettivi green con la neutralità tecnologica”

Proprio per evitare i rischi delle scelte europee e l’enorme costo che il comparto pagherebbe, Guido Guidesi si è appellato a Commissione e Parlamento per chiedere “una modifica radicale del regolamento” in grado di garantire una rapida ripresa del settore automotive, puntando – e questo è il contenuto effettivo del già citato Manifesto dell’ARA – sul tema della neutralità tecnologica e lasciando sostanzialmente carta bianca agli stati e alle regioni per decidere come raggiungere gli obbiettivi sul taglio delle emissioni.

RIARMO UE/ Difesa comune, il voto a Strasburgo "svela" la vera speranza di Bruxelles

In particolare, secondo Guido Guidesi oltre ai veicoli elettrici si dovrebbe ragionare anche sulla possibilità di “produrre il biocarburante” con una semplice conversione delle attuali raffinerie “in bioraffinerie“, alimentando così i già diffusi veicoli a motore endotermico abbassandone “notevolmente le emissioni” senza costringere né i produttori a cambiare completamente la loro linea produttiva, né i cittadini a rottamare la loro auto per acquistare una (ben più costosa) elettrica.

Dal conto di Guido Guidesi se già prima era chiaro che “non si può limitare la ricercare e l’innovazione tecnologica” dettando un’unica via da seguire per il comparto, a fronte dei recentemente introdotti “dazi USA” e dell’aumento dei “costi energetici” dovrebbe essere ancor più evidente che ora è tempo di fare fronte comune per evitare ulteriori danni “alla competitività” europea: ora più che mai è “urgente cancellare scadenze insensate” e perseguire gli obiettivi ambientali anche grazie alla “piena neutralità tecnologica“, correggendo – finché siamo in tempo – gli “errori” per evitare “il più grande suicidio economico della storia industriale“.