Guido Lillio, fratello gemello Gennaro/ Dedica alla fidanzata “Ho bisogno solo di te”

Il fratello è tornato single dopo la rottura con Francesca De Andrè, lui invece si tiene stretto il suo amore. Parliamo di Guido Lillio, fratello gemello dell’ex gieffino Gennaro. Su Instagram ha infatti pubblicato una dedica romantica per la sua fidanzata Emilia D’Alterio. «Amarti è la cosa più bella del mondo, è come un viaggio sulla luna. Ho bisogno solo di te adesso, dei tuoi baci, delle tue coccole», si legge nel post che accompagna la foto in cui la coppia si scambia un tenero bacio. «Non smetterò mai di guardarti negli occhi e trasmetterti col mio sguardo ogni sensazione, ogni emozione che provo quando sto con te…», ha aggiunto Guido Lillio. Dolci parole per la fidanzata, poi arriva la dichiarazione d’amore. «Ti amo, ti amo da morire, non smetterò mai di sussurrartelo mentre le mie dita sfiorano il tuo viso. Grazie, grazie per come sei, Ti amo». I fan hanno apprezzato lo scatto e il messaggio che il giovane fratello di Gennaro Lillio ha rivolto alla fidanzata.

GUIDO LILLIO, DEDICA ALLA FIDANZATA “HO BISOGNO SOLO DI TE”

«Siete stupendi e vi auguro tanta felicità», ha scritto ad esempio un utente sotto il post di Guido Lillio. E proprio tra i commenti compare la dedica della fidanzata Emilia D’Alterio in risposta. «Certe cose le sappiamo fin dall’inizio, le sentiamo subito, ma qualche volta facciamo finta di niente, perché è bello giocare anche a perdere, ed è quello che è successo con te. Ho perso tutto quello che potevo perdere: la testa, il cuore in una frazione di secondo. E lo rifarei altre mille volte», ha scritto la giovane per il fratello gemello di Gennaro Lillio. «Amoree Ti Amo», ha commentato poi lui per ribadire il grande sentimento che prova nei suoi confronti. I due sono a Gallipoli: si stanno godendo le vacanze nel bel mare della Puglia. Nel profilo di lei però non compare ancora alcuna foto in compagnia del suo fidanzato. Ci sono infatti quelle della ragazza con le amiche. Ma c’è tempo per rimediare…





