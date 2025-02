Caterna Balivo è ad oggi una delle conduttrici di punta del mondo dello spettacolo. Tutti la amano per la sua grande simpatia, dai più piccoli ai più grandi. Nota soprattutto per condurre quotidianamente La Volta Buona, da piccola voleva diventare un magistrato visto il suo grandissimo senso di giustizia. Al Corriere della Sera ha poi raccontato di avere cambiato idea sul suo futuro e di aver puntato al mondo della televisione. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Caterina Balivo ha sposato Guido Maria Brera.

Caterina Balivo, chi è? Oggi compie 45 anni: la laurea mancata e i presunti ritocchini/ "Sono tutta naturale"

Lui, imprenditore e banchiere di grande successo, ha conquistato il suo cuore sin da subito anche se lei si è dichiarata spesso molto gelosa. Addirittura aveva confessato di controllare spesso il suo telefono: “Una sbirciata la do sempre, ma quello non è controllare: è tenersi aggiornati…“. Al Corriere della Sera aveva anche raccontato gli inizi della sua carriera ricordando quando aveva iniziato a lavorare come valletta a fianco di Fabrizio Frizzi, ruolo che poi l’ha lanciata ufficialmente nel mondo dello spettacolo. Sulla sua vita privata è sempre stata molto attenta alla privacy ma fortunatamente il marito Guido Maria Brera è piuttosto popolare dato il suo lavoro e le sue tante attività.

Caterina Balivo furiosa per ‘Espresso Macchiato’, canzone Estonia all’Eurovision 2025/ “E’ contro l’Italia!”

Guido Maria Brera, l’amore per la scrittura e la casa editrice La nave di Teseo: “Caterina? Mamma straordinaria”

Chi è Guido Maria Brera? L’uomo non è solo il marito di Caterina Balivo, ma è anche uno scrittore. Ha pubblicato un romanzo intitolato “I Diavoli”, mentre nel 2020 Sky Italia ne ha tratto una fiction che ha avuto come attori protagonisti due grandissimi del mondo dello spettacolo, Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Guido Maria Brera ha poi scritto un altro libro: “Tutto è in frantumi e danza”, e vista la sua passione per la scrittura e la lettura ha anche fondato una casa editrice tutta sua: “La nave di Teseo”.

Roberto D'Agosta, chi è il marito di Antonella Ferrari/ "Siamo una famiglia anche senza figli"

La coppia ha avuto due figli di nome Cora e Francesco. Nati da una relazione partita da un colpo di fulmine a cena, i due sono amatissimi. Guido Maria Brera e Caterina Balivo sono molto legati alla famiglia, e la conduttrice non ha mai perso l’occasione di ribadirlo. Purtroppo al primo figlio è stata diagnosticata una tosse cronica per via dell’inquinamento. Per quanto riguarda i figli, la conduttrice ha sempre dichiarato di averli desiderati tanto mentre Guido Maria Brera ha spiegato che Caterina è una splendida mamma: “Dal punto di vista educativo, ammetto che se ne occupa totalmente Caterina, che è una mamma straordinaria: io prendo solo la parte divertente”.