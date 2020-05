Guido Maria Brera, Guido Alberto e Cora: marito e figli Caterina Balivo/ Insieme…

Pubblicità

Guido Maria Brera, Guido Alberto e Cora, il marito e i figli di Caterina Balivo, potranno godere della presenza della conduttrice nei prossimi mesi. Dopo la decisione di lasciare la casa in cui ha trascorso la quarantena con la moglie e i figli, Guido Maria Brera che, dallo scorso 4 maggio vive in un’altra casa, con la fine di Vieni da me, potrà finalmente ricongiungersi con la sua famiglia. Una scelta dolorosa quella di Guido Maria Brera che, come ha raccontato la stessa Balivo in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, non potrà partecipare alla festa di compleanno del primo figlio avuto dalla Balivo. Guido Alberto, infatti, compie oggi 8 anni. Mamma Caterina ha organizzato per lui una festa a cui parteciperà la sorellina Cora e, probabilmente i nonni, ma non il papà non essendo presente.

GUIDO MARIA BRERA ASSENTE AL COMPLEANNO DEL FIGLIO GUIDO ALBERTO

Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Caterina Balivo ha mostrato ai followers il biglietto scritto per l’ottavo compleanno del figlio Guido Alberto a cui non sarà presente il marito Guido Maria Brera. “Sono otto anni che sono mamma di una bambino meraviglioso”, ha detto la conduttrice. “Spesa per la cena e si vola a comprare qualcosa per la festina di GA. Non avrà i suoi amici di scuola nè i suoi cugini nè il suo papà e i fratelli più grandi ma la sua mamma e la sua piccola peste si e magari anche i nonni. E allora che festa siaaaaa… in stile Pokemon”, ha fatto sapere la Balivo che, dopo essersi congedata dal pubblico di Vieni da me, è pronta per riunirsi con il marito e trascorrere con lui e i suoi figli l’estate 2020.



