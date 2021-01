Guido Maria Brera, Guido Alberto e Cora/ Marito e figli di Caterina Balivo: chi sono?

Guido Maria Brera, Guido Alberto e Cora sono rispettivamente il marito e i due figli di Caterina Balivo, che nel pomeriggio di oggi, domenica 31 gennaio 2021, sarà ospite a Domenica In, nel salotto televisivo di Mara Venier, per lasciarsi intervistare dalla “Signora della domenica” e passare, per una volta, dall’altra parte della barricata. Abituata a condurre i programmi Rai o a ricoprire il ruolo di giurata (freschissimo il suo debutto nella seconda edizione de “Il Cantante Mascherato”), oggi la Balivo sarà chiamata a rispondere alle domande e non a farle e, probabilmente, dedicherà parole speciali alla sua famiglia, che nella sua vita ha un ruolo di primaria importanza.

Ricordiamo che Caterina Balivo è convolata a nozze con Guido Maria Brera nel 2014 e i due sono diventati genitori di due splendidi bambini, di nome Guido Alberto e Cora. Le uniche informazioni che si hanno sui piccoli sono estraibili dal profilo Instagram della loro mamma, che soltanto due mesi fa ha pubblicato una fotografia del primogenito intento a pescare, con la didascalia: “Mamma, non piove, andiamo a pesca? Anche se mi manca nonno Salvatore. Lui è bravo, tu mamma mica sai pescare”.

MARITO E FIGLI DI CATERINA BALIVO: GUIDO MARIA BRERA, FINANZIERE E SCRITTORE

Se in merito ai figli le informazioni sono molto risicate, diverso invece è il discorso per il marito di Caterina Balivo, Guido Maria Brera. L’uomo è nato a Roma il 27 agosto 1969 e nella vita è finanziere, scrittore e co-fondatore del gruppo Kairos. Eppure, la sua vita non è stata del tutto semplice: costantemente votato al lavoro, negli anni ha spesso sofferto di solitudine e non ha coltivato amicizie. A raccontarlo è stato lui stesso in un’intervista concessa a “Vanity Fair”: “Ero un adolescente un po’ sfigato, sono diventato un finanziere rimanendo fuori dal giro giusto fin dal liceo, ai margini. Mi ero fatto mettere un tavolo da ping pong in ufficio. Mezz’ora di ping pong al giorno, più 15 minuti di pesce rosso: guardare per 15 minuti al giorno un pesce toglie l’ansia”. Guido Maria Brera ha peraltro scritto anche un romanzo parzialmente autobiografico; infatti, nel 2014, è uscito in tutte le librerie d’Italia “I Diavoli”, da cui hanno preso ispirazione gli autori della nota serie televisiva di Sky, nella quale recitano, fra gli altri, Patrick Dempsey e Alessandro Borghi.



