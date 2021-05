Guido Maria Brera, marito Caterina Balivo/ “Porto i miei figli nell’orto dei saperi”

Guido Maria Brera è il marito di Caterina Balivo, la popolare conduttrice televisiva. Un grande amore quello nato tra la ex concorrente di Miss Italia e lo scrittore ed imprenditore. Proprio la Balivo, intervistata dal settimanale F, si è lasciata andare ad alcune indiscrezioni sul compagno di vita. “mi chieda se è maschilista: la risposta è no. Ma mi chieda se si scoccia quando il sabato sto tre ore al telefono per lavoro, mentre lui se ha impegni nel fine settimana esce e neppure avvisa: la risposta è sì”. La conduttrice ha poi sottolineato: “la verità è che anche i migliori sono uomini moderni ma maschilisti. Finché la donna si vergogna di dire in ufficio ‘Ho il colloquio con la maestra‘, finché l’uomo viene deriso perché va alla recita dei figli, culturalmente le cose non cambieranno. Se voglio che Guido venga alla recita, devo dirglielo mesi prima. Sa come mi risponde? ‘Se non ho una cosa importante vengo”.

Scrittore di successo, Guido Maria Brera dopo la pubblicazione di “I Diavoli” è tornato nelle librerie con “Candido”, un libro che ha raccontato così dalle pagine di Pernientecandida al Corriere: “è il Finanzcapitalismo: una mega-macchina creata con lo scopo di massimizzare il valore estraibile da esseri umani ed ecosistemi. La crisi di Lehman Brothers ha generato una cascata di liquidità enorme e ha portato la finanza a investire nella tecnologia, generando uno stravolgimento tale da cancellare ogni diritto dei lavoratori senza che la politica facesse in tempo a reagire e l’uomo ad adattarsi. Oggi, i lavoratori sono diventati tutti imprenditori, ma è solo un gioco di parole per evitare il conflitto: se siamo tutti imprenditori, contro chi ti ribelli?”.

Guido Maria Brera e i figli: “ho dedicato molto tempo a insegnare l’amore per terra, mare e natura”

Non solo scrittore ed imprenditore di successo, Guido Maria Brera è anche padre di quattro figli. Intervistato da Pernientecandida al Corriere ha parlato del suo ruolo di padre: “cerco di portarli nel reale. L’unica cosa che ho saputo fare da padre, con tutti i quattro i figli, è stata portarli nell’operosità, nell’orto dei saperi di Voltaire: ho dedicato molto tempo a insegnare l’amore per terra, mare e natura”.

Non solo, il marito di Caterina Balivo parlando dell’educazione impartita ai figli ha aggiunto: “ho detto loro di studiare meno tempo possibile e fare più sport possibile: i miei figli, in due ore, devono fare tutti i compiti. Hanno dovuto imparare a non trascinarli per tutto il pomeriggio o tutte le vacanze. O li fanno bene in due ore, oppure vanno male a scuola e peggio per loro, perché nella vita non c’è mai abbastanza tempo per fare tutto. Finite le due ore di studio, stop. Il resto è fatto di sport e passeggiate. Obbligatori”.

