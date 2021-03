Guido Maria Brera/ “Mia moglie Caterina Balivo? Non mi innamoro facilmente, lei…”

Dirigente d’azienda, scrittore di successo, marito e padre premuroso: la vita di Guido Maria Brera è sicuramente molto piena ed occupata. Ecco perché, in un’intervista di qualche tempo fa, ha ammesso di non aver mai messo al primo posto cercare l’amore. Piuttosto, l’amore è arrivato, qualche volta è stato duraturo altre no. Di certo lo è quello per Caterina Balivo, sua moglie dal 2014 e dalla quale ha avuto due bambini: Guido Alberto e Cora.

Nel suo passato, però, non mancano altre donne, come l’ex moglie dalla quale ha avuto altri due figli: Costanza e Roberto. Ma nel suo passato c’è stato anche un altro flirt con un volto molto noto del mondo dello spettacolo: l’attrice e conduttrice Serena Autieri. Di lei ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair qualche anno fa.

Guido Maria Brera e il flirt con Serena Autieri

In quell’occasione, Guido Maria Brera ha rivelato: “Con Serena è stato solo un flirt. Non mi innamoro facilmente. Tra uno spaghetto alle vongole da solo in riva al mare e andare a cercare una ragazza, ho sempre preferito il primo.” ha sottolineato. Così ha aggiunto: “Sarà che in una donna vedo subito i difetti, e mi fisso su quelli. Quindi, o Caterina non ha difetti, oppure è stata brava a nasconderli.”

