Guido Meda ha il Coronavirus. Anche lui è rimasto vittima di questa ondata che non sta risparmiando i volti noti della tv e anche il re del MotoGP alla fine si è dovuto arrendere come gran parte della sua famiglia, come lui stesso ha spiegato sui social poco fa. Mostrando la sua postazione tra pc e schermi, Guido Meda ha annunciato di avere il Covi 19 ma che non mollerà e sarà pronto in postazione per commentare il Gran Premio come ha sempre fatto. Lui stesso ha spiegato: “Ok, HO IL COVID . Ma non mi ferma. Quindi, per cominciare, guidato a distanza dai gli straordinari colleghi di Sky abbiamo fatto in modo di allestire questo impianto per commentare da casa. Il miracolo è che sono riuscito a seguire tutte le indicazioni per telefono e…funziona!”

Guido Meda ha il Coronavirus: “C’è ed è pesante, mio padre ha 91 anni e..”

Il messaggio si fa poi più personale e Guido Meda racconta che in famiglia è stato un po’ complicato ultimamente perché il Coronavirus è arrivato e ha messo tutti in agitazione a cominciare dalla moglie che ha avuto la febbre a 38.5 per una settimana e questo l’ha distrutta: “È stato un periodo brutto, con quattro famigliari su cinque positivi; mal di testa, dolori dappertutto, tosse, ma soprattutto la preoccupazione per mia moglie che ha fatto una settimana piena senza schiodarsi da 38,5 di febbre ed è …demolita”. Guido Meda rivela anche che lui sta bene e che il virus è arrivato ma che adesso deve combatterlo: “Il virus richiede attenzione. Il virus è pesante. Non si tratta di essere allarmisti o negazionisti. C’è e basta. Si tratta di fare il possibile per evitarlo a se stessi, agli altri, alle famiglie, ai più fragili. Se, come ha investito mia moglie, avesse investito mio padre che ha 91 anni, magari sarebbe stato diverso. E non so come..”



