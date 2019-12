Guido Milani, “toy boy” di Emma Marrone, chi è?/ La cantante “da single a milf!”

Emma Marrone ha un nuovo compagno? Il fortunato si chiama Guido Milani e il presunto scoop è lanciato da Chi. I due sono stati paparazzati dal settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, e il servizio uscirà sul numero in edicola domani, mercoledì 18 dicembre. Lo scatto in questione mostra la cantante in montagna, in località Cortina, (recentemente è stata operata di tumore), in compagnia appunto del bel tenebroso; la vincitrice di Amici appare sorridente, in particolare quando si accorge dei paparazzi che la sorprendono insieme al modello ed influencer. “Ormai sono la più single d’Italia dai tempi dei tempi”, diceva scherzosamente poco tempo fa, ma chissà che questo stato non sia ormai un ricordo. I due, sempre in base a quanto raccolto dal settimanale, lavorano nella stessa agenzia, e durante lo scorso weekend si sono recati in montagna, per la prima grande nevicata, assieme a degli amici in comune. Sia chiaro, nella foto non si vede nessun atteggiamento intimo, ne chissà che cosa, ma stando a Chi, fra i due vi sarebbe più di una semplice amicizia.

GUIDO MILANI, TOY BOY DI EMMA MARRONE: I DUE HANNO 13 ANNI DI DIFFERENZA

La cosa certa è che Guido Milani è ben più giovane di Emma, per l’esattezza di 13 anni (lei ne ha 35 mentre lui ne ha 23), e commentando questo “scarto” comunque importante, l’artista pugliese ha scherzato: «Ora direte che sono una “milf”», per poi aggiungere «Guido? Bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio…». Difficile stabilire se fra Guido ed Emma vi sia del tenero o meno, fatto sta che la bella cantante è apparsa sorridente e in splendida forma in compagnia appunto di questo speciale amico. La notizia ha fatto in breve tempo il giro del web, smentendo quello che serpeggiava fra i fan negli ultimi giorni, circa la possibilità che Emma Marrone avesse una love story con un altro cantante, il collega Enrico Nigiotti (ex concorrente di X Factor), dopo che la pugliese aveva dedicato un complimento bollente su Instagram. Come dire, se son rose…

© RIPRODUZIONE RISERVATA