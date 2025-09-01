Guido Ricci si dichiara ancora innamorato di Gloria Nicoletti nella nella nuova registrazione di Uomini e donne: ecco cos'è successo.

Colpo di scena nella nuova registrazione di Uomini e Donne di oggi, lunedì 1 settembre come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni con Gloria Nicoletti e Guido Ricci che hanno regalato l’ennesima dinamica alla trasmissione. Nella scorsa registrazione, Gloria e Guido si sono confrontati al centro dello studio spiegando le motivazioni della fine della loro storia d’amore nata nella scorsa stagione senza trovare un punto d’incontro.

Gloria che è tornata in trasmissione sin dalla prima puntata non ha mostrato neanche la più piccola apertura nei confronti di Guido che, a sua volta, ha deciso di restare in trasmissione. Sia Guido che Gloria, così, sono tornati ufficialmente single e pronti a tuffarsi in una nuova relazione ma nella registrazione odierna è arrivato un clamoroso colpo di scena e a regalarlo è stato Guido.

Guido Ricci innamorato di Gloria Nicoletti: cos’è successo a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni di Uomini e donne di Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione dell’1 settembre 2025, Guido Ricci ha dichiarato di essere ancora innamorato di Gloria Nicoletti. Una dichiarazione inaspettata che, però, a quanto pare, non ha smosso più di tanto Gloria che, dopo aver provato a far funzionare la relazione, ha deciso di mettere un punto alla relazione. Oggi, però, nella registrazione, Guido ha ammesso di provare un forte sentimento per Gloria e di essere innamorato di lei.

Nonostante tutto, però, Guido ha deciso di non restare ad aspettare Gloria al punto da aver lasciato il numero di telefono ad Agnese Di Pasquale che, tuttavia, ha rifiutato anche perché sta uscendo con un altro cavaliere anche se non sa se continuare la conoscenza o meno.

