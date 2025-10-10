Guido Ricci, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dimentica Gloria Nicoletti uscendo e baciando Federica C.

Guido Ricci torna al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 10 ottobre 2025. Il cavaliere, arrivato in trasmissione nella scorsa stagione del programma cominciando l’avventura con Sabrina Zago per poi uscire con Gloria Nicoletti, conclusa la relazione con quest’ultima, in seguito al confronto al centro dello studio con cui è stato messo un punto definitivo alla storia con la stessa Gloria, ha deciso di restare nel parterre e rimettersi in gioco.

Tra tutte le dame del parterre, Guido è stato colpito da Federica C. con cui non solo è uscito ma ci sono stati anche diversi baci. “Ti fidi di lui?“, chiede Maria De Filippi. “Lo sto conoscendo”, risponde la dama mentre le telecamere inquadrano sia Gloria Nicoletti che Sabrina Zago che hanno un trascorso con lo stesso Guido.

Chi è Guido Ricci e il rapporto con Gloria Nicoletti a Uomini e Donne

Guido Ricci si è fatto notare per l’eleganza del suo aspetto. Capelli corti e brizzolati, ha conquistato subito le attenzioni delle dame e, durante un confronto al centro dello studio di Uomini e Donne, ha dato qualche indizio sulla propria professione. “Con la nostra azienda manteniamo 17 famiglie, non 17 persone ma famiglie”, ha detto lasciando intendere di guidare un’impresa familiare.

Con Gloria Nicoletti ha cominciato ad uscire sul finale della scorsa stagione lasciando, poi, il programma con lei ma le cose non sono andate bene. Nel corso del confronto in studio, tra il cavaliere e la dama sono volate parole durissime. “Arrivato a mezzanotte aspettiamo lo scadere del mio compleanno, chiedo se posso portare un pezzo di torta a mia figlia, e lui si alza, ferma i camerieri – sei un pezzo di me**a! – rimango calma anche se scioccata, poi si riprende la torta, me la ridà, mi chiede quale candelina volessi, spengo il tutto e gli chiedo se avesse finito di prendermi per il cu*o. Te non stai bene, anche se non sono una psicologa. Devi andare da uno bravo. Mi hai umiliata”, le durissime parole di gloria.

