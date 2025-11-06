Guido Ricci e Federica lasciano Uomini e Donne insieme e, dopo l'addio alla trasmissione, pubblicano la prima foto di coppia.

Una nuova coppia si è formata nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Dopo Sabrina Zago e Nicola che sono stati i primi a lasciare la trasmissione anche se la loro storia è durata pochi giorni con la dama che è già tornata in trasmissione, anche Guido Ricci e Federica hanno deciso di salutare tutti e provare a vivere la relazione lontano dalle telecamere. La decisione è arrivata al termine di un periodo particolare per la dama e il cavaliere che, dopo un inizio sereno e tranquillo, a causa di alcune indiscrezioni, hanno vissuto una crisi che aveva portato Guido anche a chiudere la frequentazione salvo tornare sui propri passi.

Di fronte ad una Federica pronta a vivere la relazione fuori dal programma, Guido aveva spiegato di volerlo fare in un determinato modo e in un giorno preciso. L’addio è così arrivato nel corso della registrazione di Uomini e donne del 3 novembre 2025 anche se, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, l’addio non è stato convinto da parte di Guido.

Prima foto di coppia per Guido Ricci e Federica dopo Uomini e Donne

Durante la registrazione del 3 novembre 2025, Guido Ricci e Federica sono tornati al centro dello studio per raccontare gli ultimi dettagli della loro frequentazione. Il cavaliere e la dama hanno scatenato le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari che li hanno invitati a lasciare la trasmissione per vivere la storia lontano dalle telecamere. Inizialmente, i due sono apparsi molto dubbiosi ma, alla fine, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, hanno deciso di lasciare insieme il programma.

Dopo l’addio alla trasmissione, Guido e Federica si sono mostrati subito insieme. Federica, infatti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la prima foto di coppia. Una foto scattata poche ore dopo l’addio al programma e che segna l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale per entrambi.

