Guido Ricci replica a Gloria Nicoletti dopo Uomini e Donne

Dopo essersi frequentati per poche settimane, Guido Ricci e Gloria Nicoletti hanno deciso di lasciare insieme lo studio di Uomini e Donne per provarci nella vita lontano dalle luci dei riflettori. Fuori dal programma, tuttavia, non è mai nata una storia. Stando a quello che ha raccontato Gloria, dopo una discussione, non ha più sentito Guido nonostante lei abbia provato a contattarlo per parlargli senza filtri. Dopo le dichiarazioni di Gloria, è arrivata la risposta di Guido Ricci che ha deciso di raccontare la propria verità inviando una lettera a Lollo Magazine.

Perché Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara a Uomini e Donne?/ Svelati i motivi del no a Nadia

“Rimango in silenzio e parlo solo con la redazione che, dopo qualche giorno, mi contatta. Non mi considero un personaggio pubblico che deve fare un comunicato, ma oggi mi trovo costretto a chiarire la mia posizione”, comincia così la lettera scritta da Guido Ricci, datata 30 maggio 2025.

Guido Ricci e la sua verità su Gloria Nicoletti

Guido racconta di aver fatto diversi tentativi per poter funzionare la storia proponendo a Gloria anche un viaggio in Umbria per trascorrere del tempo insieme. “Arrivati in hotel, mi accorgo che c’è un errore nella prenotazione. La camera non andava bene, così decidiamo di tornare a Roma. Ma lì noto in lei un’indifferenza crescente”, fa sapere il cavaliere. “Ogni parola era una paura di essere aggredito. Mi sentivo a disagio”, dice ancora.

Uomini e Donne, Arcangelo torna a settembre? Ecco la verità/ Cos'è successo nel parterre del Trono Over

Guido, inoltre, rifiuta le accuse di aver illuso Gloria: “Non è stata una scelta mediatica, io ero davvero coinvolto. Se ho sbagliato qualcosa, è stato nel modo, non nelle intenzioni. Non sono sparito nel nulla. Mi sono sentito aggredito, e ho scelto il silenzio per non peggiorare la situazione”, conclude nella sua lettera il cavaliere.