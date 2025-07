Guido svela la propria verità sulla rottura con Gloria Nicoletti: le parole dell'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Con un post pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram, a sorpresa, Gloria Nicoletti ha annunciato la fine della storia d’amore con Guido, incontrato nello studio del trono over di Uomini e Donne e con cui ha lasciato la trasmissione dopo una breve frequentazione. Dopo i primi problemi, tra i due sembrava andare tutto bene fino alla notizia prima del litigio in occasione del compleanno di lei e poi della rottura definitiva.

“A malincuore vi comunico che dopo tanti tentativi la storia è finita. Gli auguro con tutto il cuore tanto bene e buona vita”, ha scritto Gloria annunciando, poi, una pausa dai social. Parole, quelle di Gloria, che hanno sorpreso i fan di Uomini e Donne ma anche lo stesso Guido che, contattato da Lollo Magazine, ha spiegato di non essere a conoscenza della decisione presa dall’ex compagna.

La replica di Guido alle parole di Gloria Nicoletti

Ai microfoni di Lollo Magazine, Guido ha spiegato di aver appreso della rottura direttamente dai social. “Mi vien da ridere e basta. Non ne sapevo nulla. Da quando c’è stata quella litigata lei mi ha bloccato le storie su Instagram. Sono rimasto sorpreso, non è successo niente di grave come non lo è mai accaduto. Comunque, si vede che lei ha bisogno di un po’ di tempo”, le parole dell’ex cavaliere.

Guido, inoltre, ha spiegato che a segnalargli la storia di Gloria sono stati alcuni, suoi amici che, su Instagram, seguono il profilo di Gloria. “Ho degli amici che la seguono e mi hanno girato proprio ora la sua storia. Non è stata una fine di storia concordata. Ci tengo a lei, probabilmente non è contraccambiata la cosa”, ha aggiunto l’ex cavaliere. Quella tra Guido e Gloria, dunque, sembra sia una rottura definitiva e, probabilmente, entrambi a settembre torneranno nello studio di Uomini e Donne per un ultimo confronto.

