Guido Stagnaro e Maria Perego, chi sono gli inventori di Topo Gigio: un sodalizio che portò all'iconico personaggio nel 1959

Tra le menti che hanno ideato il personaggio di Topo Gigio, quella più illustre è stata senza dubbi quella di Guido Stagnaro, riuscito a dare vita al topolino più amato della tv italiana. Negli ultimi mesi Topo Gigio, grazie alla geniale intuizione di Lucio Corsi di portarlo a Sanremo nella serata dei duetti, è tornato prepotentemente alla ribalta, conquistando i social e anche quella fetta di pubblico giovanile che non aveva magari ancora avuto modo di conoscerlo.

Ma chi è Guido Stagnaro? Scomparso all’età di 96 anni per via di complicazioni dovute al Covid, aveva dato vita insieme a Maria Perego al celebre topolino. Apprezzato regista, ha lavorato anche al fianco di grandi personaggi e attrici come Milena Vukotic, ha segnato pagine molto importanti della tv e dello spettacolo, firmando format amatissimi, ma anche spettacoli musicali, commedie e film per la tv. Decisiva fu la collaborazione di Maria Perego, definita da molti come la mamma di Topo Gigio, altra grande artista che ha giocato un ruolo chiave nella creazione del topo più noto d’Italia.

Maria Perego e il ruolo chiave nella nascita di Topo Gigio

Un’altra protagonista indiscussa nella nascita di Topo Gigio è stata Maria Perego, altra protagonista chiave al fianco di Guido Stagnaro. Dall’utilizzo di burattini alle marionette, passando per altri pupazzi e oggetti mimici, fino all’intuizione straordinaria di dare vita a Topo Gigio.

Venuta a mancare nel 2019 a un passo dai 96 anni, Maria Perego è stata una donna chiave nella nascita di Topo Gigio quando correva il 1959, una delle creazioni delle quali è andata più fiera nel corso degli anni e della sua longeva carriera tra tv e spettacolo. Questa sera nella puntata di Techetechetè ci sarà ancora spazio per Topo Gigio.

