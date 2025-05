Guido, nuovo confronto con Gloria Nicoletti e Sabrina Zago a Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che stanno creando maggiori dinamiche c’è sicuramente Guido che, dopo essere uscito per diverse settimane con Sabrina Zago con cui ci sono stati baci e parole importanti, ha fatto un passo indietro dichiarando di voler conoscere anche Gloria Nicoletti. Quest’ultima, dopo aver rifiutato l’invito, è rimasta particolarmente colpita dall’insistenza del cavaliere che, più volte, ha chiesto il numero di telefono della dama che, alla fine, ha deciso di dare una possibilità al cavaliere.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri sotto accusa: "Francesca Polizzi gli faceva schifo"/ "Offese pesanti contro"

Dopo il primo appuntamento, in studio, Gloria ha spiegato di essere stata piacevolmente colpita da Guido. “Mi piace molto”, ha spiegato Gloria con Sabrina che ha incassato il colpo decidendo di chiudere definitivamente la frequentazione.

Il telefono svela la verità su Guido e Sabrina

Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 7 maggio 2025, chiama al centro dello studio Guido, Sabrina e Gloria. “Ieri tu e Gloria parlavate di Sabrina ed è per quello che oggi lei è al centro dello studio”., spiega la conduttrice che poi manda in onda un filmato girato al termine della scorsa puntata.

Tina Cipollari, dura lite con Arcangelo a Uomini e Donne/ "Buffone, pagliaccio": lui lascia lo studio

“Tu hai detto che non vi siete sentiti per niente ma lei dice che vi siete sentiti tanto”, dice Gloria. Guido conferma spiegando che tutto è scemato nella settimana di Pasqua. “Ho voluto darle un’altra possibilità ma non c’è stato verso”, dice ancora Guido che poi invita nuovamente Gloria a cena. Al termine del filmato, Sabrina sbotta: “Vorrei andare a prendere il telefono e far vedere tutto alla redazione”, dice Sabrina. “Ho tutti i messaggi”, dice ancora Sabrina. Gianni, così, controlla il cellulare di Sabrina da cui emergono telefonate e messaggi. Sabrina, di fronte all’atteggiamento del cavaliere, non nasconde la delusione trattenendo a stento le lacrime.

Arcangelo, chi è e che lavoro fa il cavaliere di Uomini e Donne/ La verità inaspettata