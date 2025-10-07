Guido tra Laura e Agata: salta matrimonio e ritorno choc di un uomo misterioso dal passato: anticipazioni Buongiorno Mamma 3, ecco chi torna

Anticipazioni Buongiorno Mamma 3, salta il matrimonio tra Guido e Laura e arriva un ritorno dal passato

Colpi di scena uno dopo l’altro sono gli ingredienti della fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova ed anche il finale sarà degno e non deluderà le aspettative. Siamo alle battute finali di Buongiorno Mamma 3 ed il matrimonio tra Guido e Laura non si è ancora celebrato ma queste nozze si celebreranno? Ad insinuare più di un dubbio è l’attore romano che in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha lasciato intendere che salterà tutto. I fan, invece, sperano un lieto fine tra Guido e Agata mentre stando agli ultimi spoiler, clamorosi ma non confermati, potrebbe addirittura essere il ritorno di Anna!

Scendendo nel dettaglio, Raoul Bova sull’evoluzione del rapporto tra Guido e Laura (Serena Iansiti) in Buongiorno Mamma 3 in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha ammesso: “Laura è la nuova compagna di Guido. È accogliente, presente, Guido vede in lei un porto sicuro, una futura madre per i suoi figli. Con lei sta cercando di ricostruire la sua vita, quell’ambiente familiare che tanto gli manca.” E poco dopo ha aggiunto quello che sembra un clamoroso spoiler: “Se questo sarà sufficiente per decidere di farla diventare sua moglie, lo scoprirete presto”. E se a ciò si aggiunge che il rapporto tra Guido ed Agata (Beatrice Arnera) si fa sempre più stretto sembra certo che il matrimonio salti.



Cosa nasconde Laura in Buongiorno Mamma 3? Dal passato torna Mino Rinaldi, chi è?

Tuttavia nella scorsa puntata si sono aperti molti retroscena e indizi su Laura in Buongiorno Mamma 3. Laura ha chiesto ad Agata di farle da testimone spiazzandola. Dopo poco però Agata l’ha inseguita e vista salire in macchina di un uomo e sul citofono legge il nome di Mino Rinaldi. Mentre fanno la prova dell’abito, Agata legge dei messaggi di Milo sul cellulare di Laura. Poco dopo poi deve intervenire per salvarla da un’aggressione fisica dell’uomo. Con tranquillità Laura spiega ad Agata che Milo è il suo ex compagno che non le da pace e le chiede di non dire nulla a Guido. Agata però chiede aiuto a Colaprico perché non si fida di questo Mino Ed a ragione perché Milo si avvicinerà a Laura minacciandola di raccontare la verità a Guido. Ma di quale verità parla? Cosa nasconde Laura in Buongiorno Mamma 3?