Guillermo Mariotto, parole al veleno verso Barbara D’Urso a La Volta Buona: le ‘pretese’ a Ballando con le stelle 2025.

Due giorni dopo l’ennesima diretta spumeggiante di Ballando con le stelle 2025 si apre il dibattito a La Volta Buona di Caterina Balivo. Sotto la lente d’ingrandimento finisce il percorso di Barbara D’Urso, vittoriosa proprio nell’ultima puntata dello show di Milly Carlucci; la conduttrice è stata bersagliata dalla giuria che sembra pretendere qualcosa in più da parte sua non solo in termini danzerini. Il discorso viene approfondito nel talk di Rai Uno da Guillermo Mariotto che, come Selvaggia Lucarelli, ha messo in evidenza una sorta di performance restia da parte di Barbara D’Urso dal punto di vista del personaggio piuttosto che delle sue gesta in pista.

“Non ci siamo, è tutto recitato”, commenta Guillermo Mariotto a La Volta Buona riferendosi proprio al percorso di Barbara D’Urso. Parole che hanno seguito una sorta di verso di disapprovazione come a rafforzare quel senso di insoddisfazione sottolineato da una parte della giuria di Ballando con le stelle 2025. Nel prosieguo del discorso arriva però un vero e proprio attacco: “E’ tutta una grande recita, infatti la sto rivalutando come attrice”.

Rossella Erra difende Barbara D’Urso: “C’è un pregiudizio”. Guillermo Mariotto rincara: “Ma per carità!”

Ci pensa Rossella Erra ad intervenire in favore e difesa di Barbara D’Urso; la giurata ha sottolineato la spontaneità della conduttrice soprattutto nel dietro le quinte. A suo dire, la concorrente dovrebbe essere apprezzata dalla giuria principalmente per le sue performance e non per il pregiudizio secondo il quale dovrebbe offrire uno ‘show’ anche oltre la danza. Non è dello stesso avviso Guillermo Mariotto che rincara la dose: “Magari è proprio così? Ma per carità, la conosciamo tutti!”. Il giudice di Ballando con le stelle 2025 aggiunge poi una nota velenosa: “Non so cosa voglio da lei, però a furia di punzecchiarla si sta risvegliando: è una iena!”.