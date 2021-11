Guillermo Mariotto/ “Bacio Arisa-Vito Coppola? Lei era depressa all’inizio, ora…”

A “Storie Italiane” quest’oggi si è parlato del bacio tra Arisa e Vito Coppola durante la diretta di “Ballando con le Stelle” andata in onda sabato sera su Rai Uno. In studio da Eleonora Daniele era presente Guillermo Mariotto, che ha dichiarato: “Io non l’ho visto, io non ho visto niente da dove ero seduto. Si sono dati un bacio, che sarà mai? Sono fidanzati? Loro ne sanno di più perché sono sempre in contatto… Lei prima era depressa, piangeva negli angoli, così come Valeria Fabrizi… Ora sono entrambe due altre persone”.

GUILLERMO MARIOTTO, MALATTIA ALLA NASCITA/ "Qualcosa non andava, potevo morire"

GUILLERMO MARIOTTO: “MORGAN-SELVAGGIA LUCARELLI? C’È STATO UN SILENZIO PROPRIO TETRO”

Sulla querelle Morgan-Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto ha esternato il proprio punto di vista a “Storie Italiane” nella mattinata di oggi, lunedì 22 novembre 2021: “È calato un silenzio… L’attesa sabato in studio c’era, io che ero lì, quando è finito tutto e non è accaduto niente, ho sentito un silenzio proprio tetro. Sin dall’inizio eravamo preoccupati per via del fatto che non si esprimesse, eravamo già alla quarta puntata e stavamo quasi per beatificarlo… Invece, poi è bastata una spintina per farlo esplodere. Io ho antipatia nei confronti di Marco Castoldi? No, io non ho antipatia proprio per nessuno…”.

LEGGI ANCHE:

Guillermo Mariotto, fidanzato?/ "Non ho più bisogno di passioni conturbanti"Guillermo Mariotto/ Il retroscena su Ballando con le stelle: "I miei 2? Ecco perché"

© RIPRODUZIONE RISERVATA