Guillermo Mariotto/ “Ballando con le stelle? Sarà un esperimento pazzesco”

Guillermo Mariotto è pronto a tornare nella giuria di Ballando con le Stelle 2020, il talent show del sabato sera di Raiuno. Mai come quest’anno la quindicesima edizione del popolare programma di Milly Carlucci appare incerto per via della pandemia da Coronavirus. Inizialmente previsto per sabato 12 settembre, lo show è stato posticipato per un doppio caso di Covid-19 all’interno del cast. Partenza posticipata e tamponi per tutti, ma da sabato 19 settembre Ballando torna in prima serata su Rai1. Lo stesso stilista e personaggio televisivo è al settimo cielo, anche se come tutti è consapevole che questa sarà un’edizione difficile. “Sarà un esperimento pazzesco quest’anno Ballando con le stelle” – ha detto Mariotto ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane rivelando – “noi giudici saremo separati da pexiglass o più distanziati”. Intanto la paura del Coronavirus ha colpito anche lo stilista preoccupatissimo per la sua famiglia in Venezuela dove i casi sono tantissimi. “Mia madre, medico, è in quarantena da gennaio nella sua casa in Venezuela, i miei fratelli, le mie sorellei mie nipoti abitano in diversi Paesi dell’Europa. Non nascondo i miei timori e le mie paure per quello che sta accadendo nel mondo” – ha detto Mariotto facendo anche una riflessione molto profonda su come questa pandemia mondiale ha cambiato le nostre vite – “stavamo correndo troppo. Forse abbiamo esagerato. Ci troviamo ora di fronte ad una drammatica presa di coscienza. Costretti a dover resettare la nostra esistenza”.

Guillermo Mariotto: “la moda è bellezza”

Il Coronavirus continua a preoccupare Guillermo Mariotto, il giudice di Ballando con le Stelle. “Anche io vivo recluso in casa, tra momenti di sconforto e di rabbia, ma anche di speranza” – ha precisato lo stilista che durante la quarantena si è dedicato proprio alla moda – “sto disegnando gli abiti della prossima collezione, sarà lieve, purissima. Continueremo a sfilare sulle passerelle, perché la moda è bellezza. E mai come oggi ne abbiamo immenso bisogno”. Riflessioni importanti quelle di Mariotto che lo scorso anno durante un’intervista rilasciata a Un giorno da pecora ha confessato un lato inedito della sua vita: “amavo il sesso in maniera così spudorata che poi mi sono stancato. A furia di ‘ci do, che ci do, che ci do..”. Come sempre sincero e diretto, Guillermo ha raccontato la sua passione per il sesso precisando: “era una catena, dovevo farlo tutti i giorni tre volte, non con la stessa persona” – arrivando perfino a confessare di aver fatto un sogno erotico sulla collega giudice Selvaggia Lucarelli: “eravamo nudi– rivela –e lei mi batteva sul sedere la paletta dei voti con un 8 sopra”.



