L’eco dello scontro tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2025 prosegue a distanza di giorni e arriva nel salotto di Caterina Balivo. Ne discutono Guillermo Mariotto e Rossella Erra a La Volta Buona e spicca in particolare il giurato che, come spesso accade, si lascia andare ad un commento decisamente criptico sul siparietto osservato in diretta lo scorso sabato.

Caterina Balivo incalza proprio Guillermo Mariotto dopo aver rivisto il duello a colpi di dialettica tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2025. “Chi esce vincitrice da questo scontro”, il giudice del talent di Milly Carlucci non si sofferma su chi sarebbe emersa dalla lite ma piuttosto aggiunge un commento e uno sguardo criptico che alimenta le perplessità dei presenti. “Un confronto talmente cavalleresco in qualche modo, queste due prime donne che si attaccano… In ogni caso sì, un po’ di finzione c’è”.

Caterina Balivo non nasconde la perplessità dopo il commento di Guillermo Mariotto sullo scontro tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2025. “Ma in che senso finzione, che vuol dire?”, il giurato risponde con il silenzio ma con una smorfia che quasi rende ancor più ambiguo il suo commento. Tra gli ospiti si cerca una spiegazione a quel commento rimandando il tutto al classico cliché dei ‘ruoli’; una definizione che però non convince del tutto la conduttrice de La Volta Buona: “Guardate che parlando di ‘personaggio’ secondo me non fate un complimento a nessuna delle due”.