Un momento di imbarazzo e leggera tensione si è concretizzato oggi a La Volta Buona con protagonista Guillermo Mariotto alle prese con un giudizio tagliente di Carolyn Smith intervistata dal settimanale Nuovo. Il direttore del magazine, Riccardo Signoretti, ha incalzato lo stilista rispetto a quanto dichiarato dalla presidente di giuria a Ballando con le stelle 2025 che senza mezze misure ha criticato il collega e Selvaggia Lucarelli. “E’ stata molto schietta, parlando di Mariotto e Lucarelli ha detto che non sono tecnici e non hanno competenze e quindi buttano tutto sul personale e fanno gossip”.

Guillermo Mariotto, apprese le parole di Carolyn Smith per il settimanale di Riccardo Signoretti, è sembrato particolarmente in difficoltà nel replicare. Un silenzio quasi imbarazzante interrotto solo da mezze frasi e parole ambigue. “E’ la presidente di giuria a Ballando con le stelle 2025, quindi anche il tuo capo, in qualche modo questa critica dovrebbe farti pensare o alimentare una risposta…”, lo incalza così il direttore di Nuovo nel tentativo di estrapolare una replica diretta da parte di Guillermo Mariotto.

Guillermo Mariotto a La Volta Buona: “Carolyn Smith mi critica? Dice sempre le stesse cose…”

“Sono tipo 18 anni che lo dice, sempre le stesse cose…”, tenta di glissare così Guillermo Mariotto rispetto alle critiche di Carolyn Smith; Signoretti insiste a La Volta Buona ma non riesce ad ottenere più di una replica criptica da parte del giudice di Ballando con le stelle 2025. “Con la Smith no, è tutta una cosa speciale lì, se ci vado o non ci vado contro… Non mi provocate perchè non mi interessa. Non le rispondo, le voglio bene, basta. Lei dice tante cose…”. Lo stilista ha dunque preso le distanze dal rischio di entrare in polemica, per ragioni più o meno chiare, ma qualche stoccata si evince soprattutto quando sottolinea la ripetitività di determinati commenti da parte della presidente di giuria.

