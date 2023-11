Guillermo Mariotto, confessione choc: “Picchiato dei bulli, ma ho reagito”/”Per mio fratello ero una macchia”

Guillermo Mariotto oltre Ballando con le stelle: “Vittima dei bulli perché gay, ma ho reagito”

Guillermo Mariotto si è abituati a vederlo sempre allegro e sprezzante a Ballando con le stelle, invece nel suo passato c’è stato tantissimo dolore. Il giurato di Ballando con le stelle per anni, da ragazzino, è stato vittima di bullismo perché gay nella Caracas degli anni ’80. Tuttavia, grazie al suo carattere forte e battagliero, ha saputo reagire. In un’intervista concessa a Corriere della Sera, lo stilista 57enne ha confessato: “Ero bersagliato da insulti irriferibili. All’ennesimo, esplosi. Raggiunsi a centrocampo il boss del gruppo con cui avevo già questionato, un malandrino, tale Muniz, e gli montai sulle spalle strappandogli i capelli dalla testa.”

Guillermo Mariotto a 13 anni è stato vittima di bullismo perché omosessuale. Lo stilista e giudice a Ballando con le stelle, durante l’intervista, ha confessato che il suo orientamento sessuale era evidente per i suoi atteggiamenti ed il suo modo di vestirsi ma ciò che più di tutto faceva arrabbiare i bulli era che eccelleva nello sport. Non si perdonava ad un giovane omosessuale di essere un validissimo sportivo. La situazione, però, cambiò radicalmente quando affrontò il capo bullo. Guillermo Mariotto ha infatti raccontato: “Fu spettacolare, una scena davanti a genitori e professori… Divenni un intoccabile. Avevo vinto la mia guerra quando Muniz mi vedeva cambiava strada.”

Guillermo Mariotto vittima di bullismo: “Per mio fratello ero una macchia nel nostro cognome”

Guillermo Mariotto durante l’intervista al Corriere della Sera ha confessato di venire picchiato quasi quotidianamente dai bulli: “Mi aspettavano sotto casa, se sono andato bene nell’atletica, con buoni tempi nei 100 metri è perché ho imparato presto a scattare e scappare”. Il giurato di Ballando con le stelle, poi, ha anche aggiunto un altro triste dettaglio alla sua storia: la sua famiglia non gli è stata accanto anzi. “Mio fratello arrivò a dirmi che ero la macchia del nostro congnome, papà e mamma…mah, siamo lì” ha confessato Guillermo Mariotto

Aldilà di tutto, Guillermo Mariotto è riuscito negli anni successivi a riscattarsi. Fuggì dal Venezuela, andò a studiare in California e si laureò al College of Arts in disegno per poi infine ad approdare a Ballando con le stelle (dove di recente si è scontrato con Giovanni Terzi) e tutto questo fu possibile grazie al sostegno di nonna Leonor che gli ripeteva: “Guarda che non sei sbagliato, sei solo nato nel posto sbagliato. Prenditi una laurea e vai via da qui.”











