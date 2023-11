Guillermo Mariotto confessione choc “Sono innamorato”/ Scintille con Angelo Madonia a Ballando con le Stelle

Guillermo Mariotto, confessione a cuore aperto a Ballando con le stelle 2023: “Sono innamorato”

Guillermo Mariotto nella sesta puntata di Ballando con le stelle 2023 ha fatto una confessione inaspettata che ha sconvolto tutti. Dopo l’esibizione di Paola Perego ed Angelo Madonia in un sensualissimo Tango, il giurato tra i più irriverenti e provocatori ha esordito confessando: “Io stasera sono un po’confuso ho fatto la cosa più stupida che potessi fare nella mia vita, mi sono innamorato. Dopo tanti tanti anni mi sono innamorato.” Milly Carlucci ha immediatamente chiesto di chi mentre Paola Perego sarcastica ha aggiunto: “O contro chi, dipende” ma il giurato non si è sbilanciato.

A Ballando con le stelle Guillermo Mariotto, che di recente ha confessato di aver subìto bullismo e persecuzioni quando era adolescente in Venezuela per il suo orientamento sessuale, ha ammesso in diretta di essersi innamorato dopo tanti anni. Nonostante però ha acceso la curiosità di tutti, soprattutto della padrona di casa Milly Carlucci e degli altri giurati Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni non si è sbilanciato oltre.

Guillermo Mariotto è innamorato di una persona al momento sconosciuta ma nonostante questo non è diventato sicuramente più dolce e clemente nei giudizi ai concorrenti di Ballando con le stelle . Dopo l’esibizione di Paola Perego con Angelo Madonia, infatti, ha polemizzato con il ballerino a suo dire troppo più basso della partner: “La Perego si è sciolta lo chignon, però ho fatto un’analisi diversa e ce l’ho con te Madonia tu sei un cavaliere e sei tu che porta lei ha una lunghezza particolare che tu non riesci a governare”

Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle ha punzecchiato Angelo Madonia perché durante l’esibizione non riusciva ad emergere ed essere letteralmente all’altezza della partner Paola Perego. Angelo Madonia ha riposto a tono: “Per i prossimi balli mi allungo farò lo strecching ma tu studia la postura del Tango perché la donna deve stare un po’ più bassa dell’uomo, impara.” Infine, per quanto riguarda il Tango ed i giudizi tecnici per Carolyn Smith è migliorata tantissimo mentre Selvaggia Lucarelli ha ammesso: “Volevamo un atto di coraggio e diciamo che non hai leccato uno scorpione hai ammazzato un ragno con ciabatta ma direi che un passo c’è stato”











