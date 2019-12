Guillermo Mariotto contro Antonio Razzi e la moglie/ “Demenza senile” poi le scuse…

Tra le persone con cui si è scontrato duramente Antonio Razzi c’è Guillermo Mariotto. I due hanno dato vita a Ballando con le Stelle ad un’accesa polemica nei mesi scorsi. Il giudice ad aprile fu perentorio, dandogli addirittura zero come voto dopo un’esibizione. E poi si scagliò contro il concorrente: «Per la prima volta, a Ballando con le stelle, un caso di demenza senile. Sei peggiorato. Non c’è niente, al di sotto dello zero, che ti possa dare. Ho giurato a tua moglie che non l’avrei fatto, ma non posso non farlo». Queste parole causarono lo scontro con il politico, che però non rispose al momento, ma attraverso i microfoni di Vieni da me. «Non ho commentato perché i miei genitori m’hanno imparato (lo corregge la conduttrice “insegnato, semmai”, ndr) l’educazione ma dire demenza senile è un offesa a chi è affetto da questa malattia che è quella antecedente all’Alzheimer». E quindi Antonio Razzi lanciò un appello a Milly Carlucci: pretese le scuse di Guillermo Mariotto per quello che aveva detto, per ben tre volte.

GUILLERMO MARIOTTO CONTRO ANTONIO RAZZI E LA MOGLIE

Anche la moglie di Antonio Razzi attaccò Guillermo Mariotto. La frase del giudice di Ballando con le Stelle non piacque neppure a Maria Jesus Fernandez, che rispose per le rime nello studio di Storie Italiane. «Quella frase non mi è piaciuta, anche perché in famiglia ci sono molte persone che soffrono di demenza senile», disse la donna, sposata con l’ex senatore dal 1974. In quell’occasione Guillermo Mariotto provò ad avere un confronto, ma il collegamento telefonico fu problematico: era in stazione in attesa di prendere il treno. Riuscì però a specificare che tra le due alternative che aveva proposto, tra la demenza senile e la paraculaggine, lui aveva optato per la seconda. E quindi rispedì al mittente le accuse per la frase pronunciata nel programma di Milly Carlucci. Ma quelle parole non bastarono a Maria Jesus Fernandez. E infatti nel corso dell’intervista Rai continuò a chiedere le scuse di Guillermo Mariotto per il marito Antonio Razzi. E quelle scuse tanto reclamate sono poi arrivate…

GUILLERMO MARIOTTO “DEMENZA SENILE” AD ANTONIO RAZZI, POI LE SCUSE

Il secondo round andò in scena il giorno dopo. Antonio Razzi tornò con la moglie Maria Jesus Fernandez nel salotto di Storie Italiane proprio per ricevere le scuse di Guillermo Mariotto. Tra una battuta e l’altra, sempre ironizzando sulla coppia, il giudice di Ballando con le Stelle propose all’ex senatore di ballare un tango proprio con la moglie. «Se ballerai un tango io chiederò scusa per quanto ho detto». La donna però non gradì l’iniziativa di Mariotto: «Questo è un ricatto. Io non so ballare». Ma lui ha ribadito: «Se farai un tango chiederò scusa e regalerò una rosa a Maria Jesus e alle sue zie malate». Poi sono arrivate le scuse vere e proprie: «Non potevo sapere delle tue zie malate». La polemica si è così placata. E infatti dopo la chiusura del collegamento con Guillermo Mariotto, la moglie di Antonio Razzi si disse contenta delle scuse fatte in diretta dal giudice di Ballando con le Stelle al marito, prima che la conduttrice Eleonora Daniele aprisse un nuovo spazio sulla loro vita privata.



