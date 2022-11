Guillermo Mariotto: “Da piccolo volevo fare il Papa”/ “Gesù è il mio supereroe”

Guillermo Mariotto, stilista e noto giudice di Ballando con le Stelle, è stato intervistato oggi da I Fatti Vostri: “Mi ero presentato come ballerino a Ballando – esordisce il personaggio tv – avevo avuto una telefonata con gli autori, ero in treno, avevo capivo poco, e alla fine mi chiesero un sì di massima, e dissi va bene. Un po’ di tempo dopo mi dissero che facevo un programma in prima serata con Milly Carlucci, non ci credevo, e invece ero io”. Ma Guillermo Mariotto cosa voleva fare da grande? “Mi davano le botte in testa da piccolo perchè io volevo fare il Papa, mi dicevano che non dovevo dire quelle cose e che ero sacrilego, ma io dicevo che era comunque un mestiere. Nella graduatoria dei miei supereroi c’è Gesù Cristo, San Francesco e poi Zorro”, e in studio passa una foto di Mariotto da piccolo travestito proprio da Zorro.

Dopo gli studi a San Francisco, Guillermo Mariotto è giunto in Italia, e pochi giorni dopo che era a Roma successe qualcosa di incredibile: “A Giovanni II sono legato anima e corpo. Ero appena arrivato in Italia, stavo prendendo un caffè, e poi ho visto un casino e dicevano che avevano sparato al Papa. Mi hanno perquisito”.

GUILLERMO MARIOTTO: “I VIP CHE HANNO INDOSSATO I MIEI VESTITI”

Guillermo Mariotto ha ricevuto la stella dell’ordine di Cavaliere d’Italia grazie al suo lavoro nel mondo della moda: “Chi ricordo fra i vip che hanno indossato le mie creazioni? Con affetto Raffaella Carrà, Beyonce, il momento clou, ma anche i Papa, come Benedetto XVI”.

Sulla sua medagliona, sempre con lui: “E’ la Madonna di Guadalupe, noi la chiamiamo Lei, è una sola, è la Madonna”. Guillermo Mariotto è stato anche giudice di Miss Italia: “Dovevo votarle, ma volevo vedere davanti e dietro, il lato B, e così il Lato B è diventato il modo di dire”. In studio passano quindi le immagini di Guillermo Mariotto giudice di Ballando: “A fine serata – chiosa – forse c’è qualcuno che vorrebbe menarmi”.

