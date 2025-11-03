Guillermo Mariotto punge le donne di spettacolo nel cast di Ballando con le stelle 2025, a La Volta Buona: “Non so che fanno queste…”.

L’irriverenza pungente di Guillermo Mariotto in qualità di giudice di Ballando con le stelle 2025 è ormai cosa nota; non sorprende la sua capacità di essere tagliente, seppur con velata ironia, e non si smentisce anche oggi nel salotto de La Volta Buona. Caterina Balivo ha incalzato gli ospiti su quanto visto nel corso dell’ultima puntata dello show di Milly Carlucci e spicca in particolare il giudizio dello stilista in riferimento ad una sottolineatura di Beppe Convertini, primo eliminato di Ballando con le stelle 2025.

Beppe Convertini non ha dubbi, le donne di spettacolo meriterebbero una ‘attenzione’ maggiore da parte della giuria di Ballando con le stelle 2025. Non si preoccupa di fare nomi: Barbara D’Urso, Marcella Bella e Nancy Brilli. Ovviamente non poteva mancare la replica pungente di uno dei diretti interessati, Guillermo Mariotto: “Meritano più attenzione per la loro carriera? Neanche morto!”. Netto e perentorio, anche quando aggiunge: “Io non so che hanno fatto queste…”.

Guillermo Mariotto a La Volta Buona: “Sogno un ‘ribaltone’ degli uomini a Ballando con le stelle 2025…”

Guillermo Mariotto a La Volta Buona, spiegando di non conoscere molto delle carriere delle donne di spettacolo protagoniste a Ballando con le stelle 2025, ha preso la palla al balzo anche per ironizzare su Marcella Bella: “Tante cose io non le conosco, di Marcella Bella mi ricordo la canzone con le montagne verdi…”. Il giudice dello show di Milly Carlucci si è anche sbilanciato rispetto a quello che potrebbe essere l’esito finale della gara. Lo stilista non ha fatto nomi, forse anche per evitare le diatribe già vissute da Selvaggia Lucarelli – che disse di ‘puntare’ su Francesca Fialdini – ma ha asserito: “E’ bello quando c’è il ribaltone, sono tante stagioni che vincono le femmine, magari quest’anno un uomo…”.