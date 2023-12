Guillermo Mariotto, gaffe clamorosa a Ballando con le stelle/ Teo Mammucari: “Sei ubriaco?”

Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto fa una gaffe con Teo Mammucari: “Non sapevo che cantassi”

La settimana puntata di Ballando con le stelle si è aperta con la prova speciale e nello specifico Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina si sono cimentati nelle vesti di Rugantino e Rosetta. A fine esibizione però Guillermo Mariotto ha commesso una clamorosa gaffe: ha dimenticato che il conduttore e comico è stato il vincitore di un altro show di Milly Carlucci, Il cantante mascherato nei panni del Coniglio. In quell’occasione, infatti, tra i giudici c’era proprio lo stilista venezuelano insieme a Ilenia Pastorelli, Francesco Facchinetti e Patty Pravo.

Nel dettaglio Guillermo Mariotto dopo l’esibizione di Teo Mammucari se n’è uscito con: “La cosa che mi è piaciuta è che non sapevo che Teo Mammucari cantava” immediata è stata la replica del conduttore: “Ma come no, hai fatto Il Cantante Mascherato con me, ma sei ubriaco?” E poi ha rincarato: “Pensa che memoria che hai ho battuto Al Bano in finale” Insomma, il giudice di Ballando con le stelle ha commesso una gaffe clamorosa.











