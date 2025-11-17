Guillermo Mariotto, ospite oggi a La Volta Buona, ha svelato alcune curiosità sul suo stato sentimentale: dai 2 fidanzati al tradimento…

Guillermo Mariotto si confessa a La Volta Buona sul tema sentimentale e, tra il serio ed il faceto, ammette di avere non uno ma ben due fidanzati. Il giudice di Ballando con le stelle 2025 parte in realtà dalla storia di un tradimento compiuto in passato; quasi colto in flagrante, ha raccontato di come sia riuscito ad uscire da quella situazione spinosa: “Sono stato quasi colto sul fatto… Ho fatto finta di niente ed ho negato, vi giuro funziona! Lo dico a tutti: negate fino alla morte!”. Tutti divertiti nel salotto di Caterina Balivo, soprattutto quando aggiunge: “Da chi ho imparato? Dal mio fidanzato, me l’ha insegnato lui! Visto che l’ha fatto lui allora lo faccio anche io…”.

Guillermo Mariotto a La Volta Buona: “Ho 2 fidanzati? Sono pretendenti alla corona…”

Guillermo Mariotto – sempre a La Volta Buona – è stato poi incalzato da Caterina Balivo a proposito del suo attuale stato sentimentale. Qui arriva la rivelazione ‘choc’ del giudice di Ballando con le stelle 2025: “Se sono fidanzato? Ne ho 2!”, quasi scettici gli ospiti nel salotto di Rai Uno, al punto da indispettire lo stilista: “Vedete, quando poi racconto le cose non mi credete!”.

Guillermo Mariotto ha poi aggiunto ulteriori dettagli sul rapporto con i 2 fidanzati: “Uno è più grande di me, l’altro invece è più piccolo: ha 34 anni”. Il giudice di Ballando con le stelle 2025 ha poi rettificato l’etichetta della tipologia di rapporto: “Se loro lo sanno? La verità è che sono pretendenti alla corona, nessuno ha ancora il titolo!”. Chiude così l’argomento e sembra dunque che, più che fidanzati, sarebbero più da considerare corteggiatori di Guillermo Mariotto in attesa che quest’ultimo sciolga le riserve sentimentali.