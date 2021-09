Guillermo Mariotto/ Il retroscena su Ballando con le stelle: “I miei 2? Ecco perché”

Si era parlato di un suo addio alla giuria di Ballando con le stelle ma Milly Carlucci lo sa: squadra che vince non si cambia, ed è così che Guillermo Mariotto si prepara a tornare in scena anche quest’anno. D’altronde i telespettatori lo sanno: è lui il giudice più controcorrente, sempre pronto a dare giudizi schietti, talvolta anche controversi. Un modo di fare che spesso crea polemiche e discussione con i concorrenti del programma oltre che con gli altri elementi della giuria.

Guillermo Mariotto “La mia Bimba mi è apparsa in sogno”/ “Una creatura di Dio”

Un comportamento che però Mariotto ha spiegato in un’intervista a wondernetmag.com. “Ballando con le stelle è un programma dove si balla, ma le persone devono anche dimostrare quello che sono.” ha dichiarato. “Nel corso delle puntate, rivelano il carattere, le intenzioni. C’era un ragazzo che ballava bene, ma gli ho dato due. Da quel momento si è sforzato di venire fuori come persona. Alla fine ha vinto e mi ha ringraziato.”

Ballando con le stelle 2021: Mariotto fuori dalla giuria?/ Spunta Bianca Guaccero...

Guillermo Mariotto e il retroscena a Ballando con le stelle: “Il programma è cresciuto”

In quell’occasione, il concorrente – di cui non ha però voluto svelare il nome – lo ringraziò nonostante quanto accaduto. “Mi ha detto ‘quel due che mi hai dato, mentre tutti mi avevano dato 10, mi ha fatto crescere’. Sono lì come giudice ma anche come coach. – ha infatti tenuto a chiarire Mariotto, aggiungendo inoltre che – Il programma così è cresciuto, ha sviluppato un aspetto più umano e la gente lo segue per questo. L’interesse per i balletti non è così determinante. È tutto l’insieme che fa di “Ballando con le stelle” un format di successo.” Vedremo cosa ci riserverà nell’edizione in partenza a ottobre.

LEGGI ANCHE:

Ileana Mariotto, sorella Guillermo/ “Il mio idolo: ho bisogno di lui nella mia vita!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA