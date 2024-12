Ballando con le stelle 2024, Guillermo Mariotto nel caos: accusato di molestie a un ballerino, Selvaggia Lucarelli si espone

Guillermo Mariotto è da qualche giorno accusato di aver molestato un ballerino a Ballando con le Stelle 2024. Durante la puntata di sabato 30 novembre si è allontanato dal suo posto in giuria per andare da Amanda Lear ed i suoi ballerini. Il video che lo ritrae mentre sembra toccare le parti intime del ragazzo è ormai virale e molti tra i telespettatori si stanno chiedendo se sia stato un semplice incidente o un gesto voluto. In ogni caso, sembra che la Rai stia indagando sulla questione per poi decidere se cacciare o meno lo storico giudice del programma che ormai da tanti anni è presenza fissa del talent di Milly Carlucci. Ed in queste ore a dire la sua è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli.

Nel dettaglio, il tutto è successo quando durante l’arrivo di Amanda Lear, in una posa specifica, il giudice si è inginocchiato davanti ad altri ballerini per poi posare la mano sulle parti basse di uno di loro. Da quel momento per Mariotto, che ha ricevuto il tapiro d’oro da Striscia la Notizia, non c’è stata pace: la clip ha fatto il giro del web e si è subito parlato di una probabile molestia da parte dello stilista, che come sappiamo, ad ogni puntata di Ballando con le Stelle non si esime dal fare complimenti piuttosto espliciti a danzatori e concorrenti.

Selvaggia Lucarelli difende Guillermo Mariotto sulle presunte molestie a Ballando: “Questa è davvero cattiva fede”

Sul caso delle presunte molestie di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle 2024 si è espressa anche Selvaggia Lucarelli soprattuto dopo che Susanna Donatella Campione, la senatrice di Fratelli d’Italia, ha voluto paragonare quanto successo alla situazione di Memo Remigi, che anni fa aveva toccato il sedere di Jessica Morlacchi, oggi concorrente del Grande Fratello. In quel periodo, Remigi era stato allontanato dal talk, ma cosa succederà a Mariotto? Verrà cacciato definitivamente dal programma oppure il suo gesto verrà considerato accidentale?

Senza mezzi termini, Selvaggia Lucarelli ha difeso Guillermo Mariotto dall’accusa di molestie a Ballando con le stelle : “Va bene tutto ma dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede“. La giornalista ha scritto queste parole su Instagram dopo aver guardato il video incriminato di Mariotto, e in effetti potrebbe non avere tutti i torti. Guardando bene la clip, si vede che mentre succede il misfatto il giudice ha il viso rivolto verso la telecamera, senza la possibilità di guardare quello che succede dietro di lui. Oltretutto dopo aver toccato il ballerino sposta subito la mano appena si accorge di essere sopra le sue parti intime. Cosa penseranno i consulenti Rai di tutto ciò? Semplice incidente o un gesto pensato e voluto?