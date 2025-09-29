Guillermo Mariotto si racconta in un'intervista. Dalla sua terra, il Venezuela, all'amore per la nonna Leonor. E ancora i primi amori

Guillermo Mariotto si racconta a cuore aperto, senza filtri, a “Da noi… A ruota libera”, a partire dalla scoperta dell’omosessualità e i primi amori. “Sentivo che qualcosa in me non andava, ma ero a Caracas, in quei tempi, non potevo dir nulla. Poi un giorno mio padre ha portato a casa un giornaletto di gossip e c’erano i Village People con due uomini che si baciavano. E ho compreso la mia strada”. Il caso ha voluto che proprio più avanti, Guillermo vivesse una storia d’amore, breve ma importante, proprio con il cowboy dei Village People.

Nell’intervista con Francesca Fialdini, il giudice di Ballando con le Stelle ha raccontato anche il legame con sua nonna: “Mia nonna Leonor è stato il mio vero amore. Lavorava in una clinica di maternità ed è stata lei a insegnare ai dottori per quanto era brava. Io volevo stare solo da nonna, e anche i miei compagni volevano venire a casa. Era molto ironica e spiritosa, raccontava il suo lavoro in maniera divertente. Aveva un forte senso dell’umorismo. Quando se ne è andata, pensavo che non avrei sorriso mai più. Persino i suoi silenzi mi facevano ridere. Io l’ho sempre sentita presente”.

Guillermo Mariotto: “Tre mesi all’anno vivo con mia madre”

Originario del Venezuela, Guillermo Mariotto ha un legame particolare della sua terra, anche se lo vive ormai da tanto tempo da lontano: “Non torno da tanto, è una ferita aperta. Io sono andato via da fuggitivo, ma ho avuto la fortuna di poter vedere mia madre spesso. Lei passa tre mesi con me a casa. I miei fratelli, pur stando vicino a lei, non hanno mai vissuto con lei così tanto. Io in quei tre mesi, stando con lei, la posso vivere e non mi manca. Mia madre è il grande amore della mia vita ma ha un carattere pessimo. Io sono partito quando avevo 16 anni, quindi ancora oggi faccio tutto quello che lei dice, non dico mai di no, non faccio domande. E a lei piace“.