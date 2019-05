Guillermo Mariotto/ “Nunzia De Girolamo è troppo ordinaria!” (Ballando con le stelle)

Sempre più mefistofelico Guillermo Mariotto, come gli ha fatto notare la conduttrice di Ballando con le Stelle 2019 nella parte finale dello scorso appuntamento. Nessuna critica accesa questa volta da parte del giudice, tranne quell’etichetta assegnata a Nunzia De Girolamo e pronunciata come una sentenza a cui non potersi appellare. “Lei è ordinaria, è tutto lì il problema. Non ce la farà mai“, ha detto il giurato stilista riferendo alcune parole che gli avrebbe detto la madre, in occasione della precedente esibizione della concorrente. Nulla da dire quindi sulle abilità di Nunzia, che ai suoi occhi non potrà mai avere quella rivoluzione che tutti hanno atteso nel corso di tante puntate. Mariotto però non manca di sfoggiare anche il suo lato divertito fra un verdetto e l’altro, anche se di solito precedono voti piuttosto bassi. Gli è piaciuto in particolare quel “turbo” che Milly Carlucci ha assegnato a Samanta Togni, davvero scatenata nell’ultima performance con Enrico Lo Verso. Per il giudice è stato impossibile non ridere di cuore, sicuro che quella parola rappresenti al meglio la ballerina professionista.

Guillermo Mariotto omaggia le donne di Ballando con le stelle 2019

Lo “0” è il suo asso nella manica, ma Guillermo Mariotto è riuscito a volte a stupire il pubblico di Ballando con le Stelle 2019 con alcuni 10. Fra i più fortunati Lasse Matberg, che è riuscito a superare le critiche del giudice e conquistare un posto di riguardo ai suoi occhi. Senza considerare la generosità del giurato stilista, che lontano dalle telecamere del programma di Rai 1 riesce anche ad andare oltre la veste di censore. Negli ultimi giorni, svela su Instagram, ha scelto infatti di regalare a tutte le signore del dance show una borsa realizzata con Anna Virgili. Da Selvaggia Lucarelli a Milena Vukotic, passando persino per Nunzia De Girolamo, Mariotto ha preferito destinare modelli e colori diversi a seconda della destinataria. Clicca qui per guardare le foto di Guillermo Mariotto. Stupisce in particolare il regalo fatto all’allieva di Raimondo Todaro, che secondo la sua particolare visione del ballo non ha alcuna capacità in pista. Le ha permesso forse di non ricevere nuove critiche nella seconda parte della semifinale, ma appena il giorno prima sia a Nunziatina che a Enrico Lo Verso ha ribadito il proprio pensiero: nessuno dei due è in grado di farcela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA