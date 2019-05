GUILLERMO MARIOTTO/ Nuova vita: “Sono diventato un Camilliano Laico” (Ballando 2019)

Guillermo Mariotto torna nella giuria di Ballando con le stelle 2019 per un’altra imperdibile puntata in onda venerdì 24 maggio in prima serata su Rai1. Il dancing show di successo, condotto da Milly Carlucci, prosegue inarrestabile la sua corsa verso il gran finale e oramai si è giunti alla resa dei conti con il primo spareggio tra Manuela Arcuri e Ettore Bassi. Chi la spunterà? Intanto la scorsa settimana lo stilista ha avuto modo di chiarirsi in diretta tv con Antonio Razzi su cui si era espresso con parole poco edificanti tirando in causa la demenza senile. La frase non era passata inosservata, anzi aveva indignato non poco il politico e la moglie Maria Jesus Fernandez, che avevano richieste delle scuse pubbliche da parte del giurato di Ballando.

Guillermo Mariotto si scusa con Antonio Razzi

A chiedere a gran voce le scuse di Guillermo Mariotto è stato Antonio Razzi, rimasto molto male per le parole pronunciate dal giurato di Ballando con le Stelle 14. “Dire demenza senile è un offesa a chi è affetto da questa malattia che è quella antecedente all’Alzheimer. Faccio un appello a Milly Carlucci, vorrei che all’inizio della prossima puntata Mariotto chiedesse scusa per quello che ha detto. Me lo ha detto ben tre volte!” aveva precisato il politico ospite nel salotto di Vieni da Me. Sta di fatto che l’appello dello stilista è stato accolto da Milly Carlucci che, durante l’ultima puntata di Ballando, ha chiesto a Mariotto di scusarsi per i termini utilizzati. Alla fine scuse accettate e tutto è bene quel che finisce bene!

Guillermo Mariotto: basta sesso

Durante una lunga intervista rilasciata a Gay.it, Guillermo Mariotto è tornata a parlare della sua mania per il sesso; una mania oramai diventata solo un ricordo: “oramai potrei vivere di ricordi. Sono il primo a rimanere sbigottito da questo mio periodo lontano da passioni conturbanti, ma sono seriamente appagato da altro”. Oggi Guillermo è un uomo diverso, lontano da certi pensieri complice sicuramente il bisogno di dedicarsi ad altre cose. “Alla mia tenera età ho capito che il sesso ruba tempo, spazio ed energie” ha dichiarato il giurato, che parlando di sesso ammette: “era diventato una vera e propria droga: finito l’effetto, dovevo procacciarmelo di nuovo. Mi disturbano tutte le etichette, ma sono gay. Non ho mai avuto segreti, né tantomeno tabù”. La sua vita oggi è cambiata grazie all’assistenza agli altri: “sono diventato un Camilliano Laico. Assisto i malati dal punto di vista spirituale”.



