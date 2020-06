Guillermo Mariotto, onorificenza da Sergio Mattarella/ “Da oggi chiamatemi Cavaliere”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha insignito Guillermo Mariotto dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della stella d’Italia. Per lo stilista venezuelano naturalizzato italiano, noto volto di Ballando con le stelle, è un giorno molto speciale e sicuramente indimenticabile come lui ha tenuto a sottolineare in un post pubblicato su Instagram. Mariotto si è infatti detto “profondamente onorato ed emozionato che Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, mi abbia conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.”E ha così concluso: “Da oggi potrete chiamarmi Cavalier Guillermo Mariotto”. Lo stilista è dunque un Cavaliere a tutti gli effetti, un importante riconoscimento che è stato commentato anche da Milly Carlucci, ormai sua amica e collega da molti anni.

Le parole di Milly Carlucci su Mariotto

“Un riconoscimento per il suo grande lavoro di ambasciatore della moda e del made in Italy in tutto il mondo”, ha dichiarato Milly Carlucci su Instagram, ammettendo inoltre che quella di oggi è dunque ‘una giornata di festa per tutto il mondo di Ballando con le stelle’. La conduttrice dell’amato show di Rai 1 ha poi aggiunto: “Sono fiera di lui, è un onore per lui e per tutti quanti noi”, ha dunque sottolineato. Poi la Carlucci si è poi concessa una battuta direttamente con Mariotto, storico giudice delle sue trasmissioni: “Mi domando se ti dobbiamo dare del lei adesso”.





