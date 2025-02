Il ‘cetriolo’ gate’ divampa a La Volta Buona; qualche giorno fa Guillermo Mariotto aveva raccontato di quando – secondo lui – ad una mostra d’arte di Amanda Lear, ai tempi della condivisione del tavolo dei giudici a Ballando con le stelle, arrivarono degli ortaggi – parlava di pomodori – ai danni di Heather Parisi. Il racconto non è passato inosservato e ovviamente proprio lo studio di Caterina Balivo ha accolto la replica della showgirl che ha ‘rilanciato’ parlando di un cetriolo ma non diretto verso di lei, alludendo quindi che nel mirino ci fosse appunto l’ex collega.

Caterina Balivo ha oggi invitato Guillermo Mariotto per disquisire di rivalità televisive e chiaramente non poteva lasciarsi sfuggire l’opportunità di serve su un piatto d’argento la contro-replica del giudice di Ballando con le stelle dopo il videomessaggio di Heather Parisi di pochi giorni fa. Lo stilista è partito dagli albori, ricostruendo il contesto del tempo ovvero la condivisione del ruolo di giudici a Ballando con le stelle: “Che rapporto avevamo? Lei era quella più autorevole dal punto di vista del ballo e glielo riconoscevamo tutti. Spesso diceva le sue cose e poi sbatteva il microfono, ci chiedevamo perchè fosse così antipatica… Io penso che nel ballo in tv non c’è mai stata nessuna come lei, ve lo posso garantire”.

Guillermo Mariotto a La Volta Buona: “Il cetriolo contro Heather Parisi? Io ricordo che…”

Le parole di Guillermo Mariotto sono sembrate più un tentativo di glissare, sfruttando qualche lode e complimento, piuttosto che una contro-replica. Imperterrita Caterina Balivo che ha insistito sul ‘tema’ del cetriolo raccontato da Heather Parisi: “Se voglio replicare?Io la amo, e soprattutto tutte le ballerine di questo mondo, può dire ciò che vuole; addirittura si è scomodata da Hong Kong per parlare del cetriolo… Dice che era per me? Io ricordo che hanno preso proprio lei!”.

Un leggero scetticismo in studio a La Volta Buona sul perchè qualcuno avrebbe dovuto portare con sé degli ortaggi ad una mostra d’arte, soprattutto da lanciare poi – stando al racconto dello stilista – ad Heather Parisi. Guillermo Mariotto ha però sottolineato: “Invece è possibile, ai tempi Ballando con le stelle era nel momento di maggior successo”.