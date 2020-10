Guillermo Mariotto: “Signora Rossella? Braccio di ferro con la pancia”/ “Cicciona..”

Guillermo Mariotto è stato ospite della puntata de La vita in diretta del 29 ottobre rispondendo alla Signora Rossella, rappresentante del pubblico a Ballando con le stelle, furiosa per essere stata chiamata “cicciona” in diretta. Sabato scorso, dopo aver dato due a Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Mariotto ha detto: “Ti ho messo 2! Avevo promesso alla ciccion… avevo promesso a… come si chiama quella vestita tutta di strass, che sta di fronte a me, alla signora Rosella che non davo 0″. Le parole del giudice di Ballando con le stelle hanno fatto infuriare la signora Rossella che ha risposto per le rime sui social. Oggi, dai microfoni di Alberto Matano, Mariotto ha ridimensionato le polemiche che si sono scatenate per le sue parole.

Guillermo Mariotto risponde alla Signora Rossella: “Siamo due ciccioni”

La signora Rossella, sui social, ha risposto duramente alla definizione di “cicciona” data da Guillermo Mariotto. “Guillermo, sono la cicciona vestita di strass. Al giorno d’oggi ancora la parola cicciona? Che poi io cicciona lo sono veramente, ma tu non mi sembri tanto magrolino. Ma io so cosa vuoi fare, come con Rocca, che gli hai messo 2 perché, come hai detto, gli vuoi puntare i fari addosso. Allora puntali anche addosso a me, così questi strass li facciamo luccicare ancora di più. E io mi chiamo Rossella, ma per te Signora Rossella“, ha scritto su Instagram. Durante la puntata de La vita in diretta, Luca Bianchini ed Eleonora Daniele hanno chiesto a Mariotto se si sia pentito di qualche giudizio dato facendo riferimento proprio a quanto accaduto con la signora Rossella. “Sarà una guerra di pancia perchè io sono ciccione e sarà un braccio di ferro a colpi di pancia. Tra ciccioni ci si capisce“, ha spiegato Mariotto.



