Guillermo Mariotto ricorda: "Io, dipendente dal sesso. Avrei voluto portare a letto Asia Argento"

Uno dei volti storici di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto torna sul piccolo schermo e questa volta lo fa sulle reti Mediaset, dove nei mesi scorsi lo abbiamo visto anche in una intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin. Guillermo Mariotto in passato si è lasciato andare in diverse interviste, nelle quali si è messo a nudo e ha raccontato alcune verità non proprio indifferenti, anche riguardo alla sua vita privata.

Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti: come sta dopo la malattia/ "Ufficialmente guarita"

In una intervista rilasciata tra le pagine di Diva e Donna, si lasciò andare a delle dichiarazioni choc, tirando in ballo anche una famosa attrice italiana: Sono il più grande puttaniere della storia. Una volta. Adesso sono più decente. Amo il sesso in maniera spudorata. Asia Argento è una che mi farei, c’è un intrigo tra corpo e personalità. Quello che mi arrapa di più è l’uomo intelligente” ha raccontato Guillermo Mariotto che ha poi stravolto la sua vita dopo aver abbracciato la fede.

Incidente Jovanotti, cos'è successo e come sta oggi/ Due operazioni: "Ho rischiato di morire"

Guillermo Mariotto e la polemica a Ballando con le stelle

Nei mesi scorsi, come ben ricorderanno i fan del dancing show condotto da Milly Carlucci, Guillermo Mariotto finì al centro di una polemica visto il suo improvviso addio in studio nel bel mezzo di una puntata. Un saluto che sembrava addirittura un addio, con la situazione che per fortuna riuscì a ricomporsi prima della finale del programma di Rai1. A Ballando con le stelle però non mancarono le polemiche intorno alla figura di Guillermo Mariotto, finito sotto attacco.

Accusato di molestie, Mariotto ha poi chiarito a Verissimo di essersi dovuto allontanare dalla trasmissione per motivi di lavoro, in quanto da stilista doveva preparare dei completi per dei clienti arabi. “Le accuse di molestie? Sono tutte bugie” si è difeso Gullermo riguardo agli attacchi affrontati negli ultimi mesi.

Scaletta concerto Gigi D'Alessio allo Stadio San Nicola di Bri, 23 giugno 2025/ Ordine canzoni