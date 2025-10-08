Guillermo Mariotto e l'amore vissuto in passato: "Sposai una donna a Las Vegas"

Uno dei giudici storici di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, torna a parlare del suo passato e apre la scatola dei ricordi. Il noto volto televisivo si è raccontato in una intervista concessa tra le colonne del magazine Dipiù TV, parlando anche di un suo lato non noto a tutti. Guillermo Mariotto ha infatti confessato di aver vissuto un matrimonio sulla sua pelle con una donna rimasta nel suo cuore:

“Lee Qwelan Pew, questo il suo nome, all’epoca era una modella, bellissima, assomigliava all’attrice Joan Crawford. Frequentavamo lo stesso giro di amicizie, Ci sposammo come due scappati di casa, a Reno, una nota località tipo Las Vegas dove puoi sposarti in qualunque momento del giorno” le parole di Guillermo Mariotto che non dimentica quella donna così speciale per la quale anni fa perse letteralmente la testa. La vita ha separato le loro strade, ma Guillermo Mariotto ricorda ancora con grande serenità una pagina molto speciale della sua esistenza.

Guillermo Mariotto e l’affetto per la sua cagnolina

Negli ultimi anni il noto stilista e volto di Ballando con le stelle è riuscito a costruire un legame diverso, ma altrettanto importante nella sua vita. Guillermo Mariotto ha infatti raccontato il legame con la sua cagnolino Bimba:

“È la mia ombra, non riesce a stare senza di me. L’ho sognata prima ancora di conoscerla: una voce mi disse che sarebbe stata l’unica a capire chi mi era veramente fedele” ha detto a riguardo Guillermo Mariotto. Un rapporto fortissimo e speciale, di quelli che solo i pelosi a quattro zampe sono capaci di regalare con la loro bontà e il loro amore incondizionato.

