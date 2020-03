Gulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme?/ “Quarantena a Pomezia”

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, a confermare quello che i fans più romantici dei Damellis sognano da tempo è Gabriele Parpiglia. Come fa sapere il Vicolo delle news, il giornalista, su Instagram, ha dato vita ad una diretta con il duo radiofonico di Andrea e Michele. I tre hanno intrattenuto i followers in ascolto parlando di gossip e di coppie. Parpiglia, infatti, pensando alla quarantena, ha citato alcune coppie facendo letteralmente impazzire i fans di Damante e di Giulia De Lellis. “Se devo pensare a chi si sta facendo una bella quarantena, devo pensare a Daniele Toretto che si sta facendo la quarantena con Diletta Leotta, a Stefano De Martino con Belen Rodriguez, a Giulia De Lellis con Andrea Damante”, afferma Parpiglia scatenando la curiosità degli utenti.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: Parpiglia conferma il ritorno di fiamma

Gabriele Parpiglia non ha dubbi e lancia lo scoop: Giulia De Lellis e Andrea Damante sarebbero tornati insieme e starebbero trascorrendo la quarantena a Pomezia. “Ma perchè la De Lellis e Damante sono tornati insieme?”, chiede il duo radiofonico a Parpiglia. “Non lo so, pare di sì”, risponde Parpiglia con il sorriso. Le parole del giornalista alimentano, così, ulteriomente le voci che vorrebbero i Damellis nuovamente felici e in coppia. Nelle scorse ore, a scatenare i rumors era stata una felpa rossa indossata da Giulia e che, secondo alcuni fans, era la stessa già indossata dal deejay veronese. Prima ancora, Giulia aveva scatenato il gossip cercando di chiamare in diretta su Instagram l’ex fidanzata. Tra i due, dunque, il ritorno di fiamma è ufficiale?



