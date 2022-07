Guns N’Roses, scaletta concerto a Milano 2022/ Apre “It’s So Easy”, chiude “Paradise City”

I Guns N’Roses sono in concerto questa sera, domenica 10 luglio, a Milano: in molti di coloro che prenderanno parte all’evento di San Siro si stanno domandando quale sarà la scaletta. Per scoprirlo non resta che dare un’occhiata a quelle che sono state le altre tappe del tour, che ha toccato diverse location d’Europa.

Inizialmente la scaletta includeva ben 22 canzoni, ma il numero è stato ridotto a 19 negli ultimi concerti. Il motivo, come riportato da SkyTg24, è da ricondurre ad alcuni problemi di salute accusate dal frontman Axl Rose. Il cantante, poco prima di salire sul palco, avrebbe avuto degli attacchi di panico, che hanno avuto degli effetti anche sulla sua voce. È per questo motivo che si sono verificati dei ritardi e le tonalità di musica e voce sono state sensibilmente abbassate rispetto al normale. Le variazioni in questione dovrebbero verificarsi anche in occasione del concerto di Milano. Ai fans andrà bene anche così, purché si andrà in scena. In molti avevano infatti temuto il peggio dopo che il concerto in programma per lo scorso martedì 5 luglio a Glasgow era stato cancellato.

Guns N’Roses, scaletta concerto a Milano: tutti i brani

Il concerto dei Guns N’Roses in programma questa sera, domenica 10 luglio, a San Siro a Milano invece stando alle ultime notizie andrà regolarmente in scena: la scaletta dovrebbe essere quella delle recenti tappe. I brani che verranno cantati sono quelli di più successo, tratti dagli album Appetite for Destruction (1987), G N’ R Lies(1988), Use Your Illusion I (1991), Use Your Illusion II (1991), The Spaghetti Incident? (1993) e Chinese Democracy (2008).

Ecco dunque la scaletta completa: 1. It’s So Easy, 2.Mr. Brownstone, 3. Chinese Democracy, 4. Slither (cover Velvet Revolver), 5. Welcome to the Jungle, 6. Double Talkin’ Jive, 7. Estranged, 8. Live and Let Die (cover Wings), 9. Absurd, 10. Civil War, 11. Wichita Lineman (cover Jimmy Webb), 12. Patience, 13. I Wanna Be Your Dog (cover The Stooges), 14. You’re Crazy, 15. Slash Guitar Solo, 16. Knockin’ On Heaven’s Door (cover Bob Dylan), 17. Nightrain, 18. Sweet Child O’Mine, 19. Paradise City.

