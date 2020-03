Gustavo e Veronica, genitori di Belen Rodriguez/ “Orgogliosi dei nostri figli”

Gustavo e Veronica sono i genitori di Belen Rodriguez, la showgirl argentina ospite della puntata di sabato 7 marzo 2020 di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin. Un rapporto bellissimo quello tra mamma e papà di Belen che da diversi anni hanno deciso di seguire i figli in Italia dove tutti hanno trovato successo. La prima ad arrivare è stata Belen raggiunta qualche anno dopo da Cecilia e in seguito dal maschio di casa Ignazio. Nonostante le critiche e l’attenzione dei media, la famiglia Rodriguez è più unita che mai; anzi ha sempre dimostrato di non dare troppo importanza alle polemiche che ruotano intorno alla primogenita Belen che, successivamente, hanno coinvolto anche i due figli Cecilia e Ignazio. Una cosa è certa: i Rodriguez vivono la loro vita come sempre condividendo gioie e dolori della vita, anche se sono molto riservati e discreti. A dare notizia di loro è la figlia Belen che sui social condivide tantissimi momenti della sua vita privata come quando, poco tempo, ha pubblicato una storia parlando del regalo di compleanno fatto a papà Gustavo. “Per il suo compleanno, gli abbiamo fatto un regalo, una cosa che lui desiderava da anni: incidere una sua canzone, che ha scritto qualche anno fa per nostra mamma. Vederti felice mi riempie l’anima! Vi amo da impazzire” ha scritto Belen che con il papà condivide la passione per la musica.

Gustavo e Veronica, mamma e papà di Belen

Belen Rodriguez è molto legata sia al padre Gustavo che alla madre Veronica. In particolare con papà Gustavo condivide la grandissima passione per la musica che nel 2015 l’hanno vista debuttare anche come interprete del brano “Amarti è folle” scritto e prodotto da Fortunato Zampaglione. Appassionati di canto e chitarra, Belen nel 2011 ha voluto condividere il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo proprio con il padre Gustavo che l’ha accompagnata alla chitarra. Ricordando quel momento speciale, la Rodriguez ha detto: “l’ho voluto con me perché è un gran musicista e perché senza di lui non potrei vivere”. Non solo, la Rodriguez parlando sempre del padre ha detto: “è il più pazzo della famiglia, se va ci rovina tutti”. Intanto Gustavo e Veronica negli ultimi tempi sono finiti nel mirino del gossip per una presunta crisi di matrimonio prontamente smentita da Belene che, sui social, ha chiarito che il padre era volato in Argentina per stare accanto al nonno malato. Anche Veronica, la madre dei Rodriguez, sui social ha postato una foto scrivendo: “tutto è per te, che altro posso dire” smentendo categoricamente le voci di una possibile crisi. Non solo, a Verissimo la donna ha precisato: “lui è in Argentina, anche io ci sono stata per alcuni mesi senza lui, ma postavo sempre tutto sui social. Lui invece non posta nulla e si creano queste cose, è poco social”.

