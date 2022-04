Gustavo Rodriguez abbandona L’isola dei famosi 2022 dopo l’addio di Jeremias?/ “Tutto cambia velocemente”

Non sono giorni semplici per Gustavo Rodriguez, che è rimasto all’Isola dei Famosi 2022 senza suo figlio Jeremias. Il naufrago, infatti, ha deciso di abbandonare il gioco perché – a suo dire – i reality non farebbero parte del suo mondo e del suo modo di essere. Strano, ma vero. Lo ha detto sul serio. Le sue parole, così, hanno finito per spiazzare persino il padre, che è apparso spaesato dopo l’abbandono di Jeremias.

Gustavo Rodriguez sul ritiro di Jeremias "Volevo restasse"/ "Via dall'Isola per…"

Nei giorni successivi al ritorno in Italia del ragazzo, Gustavo ha commentato a mente fredda la scelta di Jeremias e non si è saputo dare una vera e propria spiegazione: “Posso dire che rispetto la decisione che ha preso. Se la sua è stata una strategia non me ne sono reso conto nemmeno io”.

Jeremias Rodriguez inizia una ‘nuova’ Isola dei Famosi senza il figlio Jeremias

Ricostruendo l’avventura sull’Isola con suo figlio, Gustavo sottolinea la preoccupazione di Jeremias una volta approdato in Playa Sgamba: “È arrivato qui e sinceramente me lo aspettavo perché era un pò preoccupato, a dire la verità non mi ha dato nemmeno un secondo per esprimere tutte le mie emozioni con lui”. “Quando parlo della mia famiglia non riesco a contenere le emozioni”, ha continuato commosso Gustavo Rodriguez.

Jeremias e Gustavo Rodriguez eliminati/ Cecilia “Mi stanno venendo i capelli bianchi”

“Mi sarebbe piaciuto che restasse, perché qui siamo stati da Dio, anche insieme a Marco, Clemente, Lory. Però il gioco è così, tutto cambia. Mi resta dentro la testa e il cuore questa ultima cosa che ha detto, che quando arriva in Italia avrà una bella notizia”, ha concluso l’argentino. Reagirà positivamente all’uscita del figlio o anche lui sotto pressione all’isola preferirà uscire dal programma per tornare in Italia?

LEGGI ANCHE:

Gustavo Rodriguez/ Nuova Isola dei Famosi per lui? Ma l'incubo televoto resta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA