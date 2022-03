Gustavo Rodriguez/ Avverte subito i naufraghi “Sono all’Isola dei Famosi 2022 per vincere”

Gustavo Rodriguez, capofamiglia del celebrissimo “clan” di Belen, ha esordito all’Isola dei Famosi 2022 in grande stile, mai sopra le righe e mostrandosi estremamente genuino sin dal tuffo dal temutissimo elicottero, facendo così breccia nei cuori del grande pubblico. La prova ricompensa non è andata secondo le aspettative, con grande amarezza da parte della figlia Cecilia presente in studio.

Jeremias Rodriguez nomina Nicolas Vaporidis/ "Non mi ha salutato", c'è un pregresso?

Ma Gustavo Rodriguez si è dimostrato un concorrente impegnato e apprezzabile, tanto da rifarsi – insieme al figlio Jeremias – nella prova di forza ed equilibrio per la leadership, che li ha visti vincitori. Nonostante sia nuovo al mondo dello spettacolo, Gustavo ha regalato un momento di grande ironia nella Palapa, in seguito ai complimenti maliziosi e sfrontati di Floriana Secondi.

Jeremias e Gustavo Rodriguez all'Isola dei Famosi?/ "Possibile ritorno con il papà…"

L’amore di Gustavo Rodriguez per i nipoti Santiago e Luna

Perfetta spalla per il figlio Jeremias e grande motivo di orgoglio per tutta la famiglia Rodriguez, in particolare per Cecilia presente in studio, Gustavo Rodriguez non ha risparmiato parole d’affetto e momenti di grande emozione, quando Ilary Blasi ha mostrato al pubblico un RVM della sua famiglia, girato durante l’ultima reunion prima della partenza. Tra i festeggiamenti e l’affetto, non è mancato l’augurio di Belen e la sua dichiarazione d’amore: “Siamo una famiglia stupenda“.

“Mi mancheranno i miei nipoti Santiago e Luna“, ha affermato con sguardo colmo di tenerezza. Pare infatti che Gustavo sia un nonno molto presente e affettuoso, decisamente impegnato quotidianamente per aiutare la famiglia, specialmente con i più piccolini: “Io passo tantissimo tempo con loro, faccio il nonno“. E ha chiuso salutando Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino, sicuro che fosse davanti alla tv proprio in quel momento, per tifare per lui.

Veronica Cozzani e Gustavo, genitori Belen Rodriguez/ Famiglia unita nelle polemiche!

Gustavo Rodriguez punta alla vittoria all’Isola dei Famosi 2022

Cosa dovremo aspettarci da lui all’Isola dei Famosi 2022? Certamente Gustavo Rodriguez sarà una grande sorpresa per il pubblico che lo conosce unicamente attraverso le parole di ammirazione spese in questi anni dai figli. Forte, pacato e saggio, ha già conquistato il popolo dei social con la sua determinazione assolutamente genuina: “So costruire capanne da cinque piani – ha dichiarato – non sono certo qui per riscaldare le uova delle galline!“.

Un modo elegante per dichiarare la sua grinta, resa ancora più concreta da quella che sembra una promessa o forse un velato monito agli altri concorrenti: “Sono l’unico della famiglia Rodriguez che ancora non ha fatto un reality – ha affermato Gustavo – e nessuno ha vinto. Fate attenzione!“. Gli altri concorrenti sono avvisati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA