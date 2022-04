Gustavo Rodriguez/ Come reagirà dopo lo “sfottò” di Ilary e Vladimir dallo studio?

Gustavo Rodriguez ritorna a L’Isola dei Famosi 2022 dopo l’eliminazione e il confronto a distanza con Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Durante l’ultima puntata del reality show il padre di Belen Rodriguez è stato eliminato dal pubblico chiamato a scegliere tra lui e Clemente Russo. Al televoto c’è stato un vero e proprio plebiscito di voti per l’ex campione di pugilato che ha battuto il padre di Belen che è riuscito a convincere solo il 16% del pubblico.

Un verdetto che non ha sorpreso più di tanto, visto che Gustavo aveva chiaramente richiesto al pubblico di votarlo per uscire dal gioco. “Per favore, fatemi tornare a casa. Non ce la faccio più, sto male. Sono una persona adulta e voglio rivedere la mia famiglia, non m’interessa nient’altro” – ha detto il naufrago che dopo l’abbandono del figlio Jeremias non era più intenzionato a proseguire la sua avventura in Honduras.

Gustavo Rodriguez eliminato a L’Isola dei Famosi: l’ironia di Ilary Blasi

Il verdetto del televoto ha visto così Gustavo Rodriguez, il papà di Belen fuori dal reality show con Ilary Blasi e Vladimir Luxuria che dallo studio lo beffeggiavano. Proprio Ilary in studio poco prima di chiudere il televoto ha detto: “Va bene, io faccio partire gli ultimi trenta secondi di televoto e poi faccio partire pure te” scatenando le risate del pubblico. Non solo, anche Vladimir Luxuria si è lasciata scappare: “io sono sempre per la ricomposizione familiare e quindi spero che Gustavo torni in Italia a ritrovare il suo figlio Jeremias e tutto il resto della famiglia”.

Una volta rivelato il verdetto del televoto, Gustavo ha ringraziato il pubblico per essere stato eliminato, ma la Luxuria ha tuonato: “il pubblico lo ringraziamo noi (per averti eliminato, ndr.), grazie pubblico”. Che dire per Gustavo l’Isola era terminata con l’abbandono del figlio Jeremias su cui ha detto: “mi sarebbe piaciuto che restasse, perché qui siamo stati da Dio, anche insieme a Marco, Clemente, Lory. Però il gioco è così, tutto cambia. Mi resta dentro la testa e il cuore questa ultima cosa che ha detto, che quando arriva in Italia avrà una bella notizia”.











