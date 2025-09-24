Gustavo Rodriguez come sta dopo l’incendio in cui è stato coinvolto? I messaggi d’affetto delle figlie Belen e Cecilia

È una domanda che tutti i fan della famiglia Rodriguez si fanno da quando è successo quel brutto incidente che ha coinvolto un membro in particolare: ma come sta Gustavo Rodriguez? Il 5 dicembre dell’anno scorso è stato coinvolto in un incendio a Gallarate e la paura è stata tanta per tutti quelli che gli vogliono bene.

Una decina di giorni fa Cecilia Rodriguez a Verissimo, oltre a parlare della sua gravidanza (aspetta un figlio da Ignazio Moser), ha aggiornato sulle condizioni di salute del padre dicendo che “ha un problema alle mani” ma che tutto sommato si sta riprendendo. E per il compleanno di Belen era presente anche lui insieme alla madre Veronica e ai suoi fratelli.

Gustavo Rodriguez come sta? I messaggi di affetto delle figlie Belen e Cecilia

In tanti si sono stretti attorno alla figura di Gustavo Rodriguez, che aveva partecipato all’Isola dei Famosi quando la televisione non ne aveva mai abbastanza dei membri della sua famiglia, perché è stato coinvolto in un incidente che lo ha portato dritto dritto all’ospedale. I messaggi della figlia Cecilia non sono mancati così come quello della moglie Veronica Cozzani che ha detto che tutto quello che gli stavano inviando di buono era “una carezza per l’anima”.

Poi Cecilia aveva scritto di sentire la mancanza degli abbracci del padre mentre la sorella Belen aveva scritto che “l’amore della famiglia ti salva”. Come si legge in un articolo di Chi l’uomo “potrebbe trovarsi ancora ricoverato” all’ospedale Niguarda di Milano anche perché fino a qualche giorno la prognosi era riservata. Per fortuna non è in pericolo di vita.

