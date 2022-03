Gustavo Rodriguez/ Il padre di Jeremias in ombra a L’Isola dei Famosi, ma…

Gustavo Rodriguez sta vivendo la sua esperienza su L’Isola dei Famosi ancora in sordina, non è uscita del tutto la sua personalità, però per qualche naufrago è diventato un punto di riferimento. In questi giorni sta accusando alcuni dolori alla schiena, difatti quando non è necessario, Jeremias Rodriguez affronta le prove per suo conto. Gustavo parlando con Nicolas ha detto che di solito la mattina si alza presto e prima di iniziare la giornata si concede un tempo da dedicare a se stesso. Si immerge nei pensieri, pensa all’eventuale problema che lo affligge e poi riprende le sue normali attività con più grinta. In più di un’occasione abbiamo visto Gustavo in lacrime e confortato dal figlio, ma dopo qualche minuto già stava in mezzo al gruppo a parlare come se niente fosse.

Gustavo Rodriguez è venuto su L’Isola dei Famosi per giocare e a differenza di altri naufraghi non si pone tante domande. Nicolas da leader ha ricevuto il “Fuoco Sacro” e ha proposto come utilizzarlo per accontentare tutti. Gustavo è intervenuto dicendo che si sta giocando, di conseguenza se un naufrago vince una prova e riceve un premio non è detto che deve per forza condividerlo con gli altri, può anche scegliere di condividerlo con uno o più naufraghi oppure beneficiarne da solo. Questo modo di comportarsi rientra nel contesto del gioco, chi viene tagliato fuori non deve farne una questione personale, ma è una tattica anche per indebolire l’avversario.

Il pubblico de L’Isola dei Famosi sta apprezzando molto Gustavo Rodriguez un po’ meno suo figlio Jeremias. In questi giorni il gossip ha riportato una notizia che lo ha visto protagonista un po’ di tempo fa e sta facendo discutere. Pare che i vicini di casa hanno dovuto chiamare il 118 perché hanno sentito il Rodriguez urlare e gettare oggetti dalla finestra della sua casa a Brera. Spaventati per quanto stava accadendo hanno chiesto aiuto. Gustavo è stato portato via in preda a una forte crisi di nervi.

La redazione ha scelto Gustavo Rodriguez per partecipare all‘Isola dei famosi, ma qualche telespettatore di fronte alle sue crisi emotive si sta chiedendo se sia mentalmente stabile per affrontare le avversità che il programma comporta. Anche il Rodriguez durante le nomination ha dichiarato che è impossibile per lui continuare l’isola. Se dovrà continuare a dormire nella capanna con Carmen potrebbe mollare, il figlio è un bravo ragazzo ma lei è insopportabile.











