Gustavo Rodriguez/ La misteriosa sparizione e il ricovero in ospedale nel 2018

Chi è Gustavo Rodriguez

Gustavo Rodriguez, padre di Belen e Cecilia e Jeremias è stato un ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 sbarcato in Honduras in coppia con suo figlio Jeremias con cui è stato anche al centro di alcune polemiche tra naufraghi. Prima di trasferirsi in Italia l’uomo, originario di Buenos Aires, è stato un pastore della chiesa anglicana da cui si è allontanato dopo l’ingresso di Belen nel mondo della moda. L’uomo, infatti, posto davanti ad una scelta: continuare ad esercitare la sua professione e far abbandonare la carriera da modella a sua figlia, ha scelto di supportare sua figlia e di starle vicino nelle sue scelte.

In Italia Gustavo Rodriguez è impegnato a fare il nonno a tempo pieno con i suoi due nipotini Santiago e Luna Marì. È sposato da 38 anni con sua moglie Veronica Cozzani di cui si è follemente innamorato dopo aver visto la donna sul suo posto di lavoro. Quando Gustavo ha conosciuto Veronica ha deciso di lasciare la sua compagna del tempo per dedicare tutte le sue attenzioni alla donna.

Gustavo Rodriguez, il motivo della sparizione social

Gustavo Rodriguez nel 2018 è stato al centro della cronaca per via di una sua improvvisa sparizione dai social network. I rumors iniziarono quando, dopo una foto di una cena di famiglia, in molti notarono l’assenza dell’uomo pensando subito ad una separazione tra lui e sua moglie. In molti raccontavano come Gustavo stesse affrontando un “fantasma del passato” che è stato poi spiegato dall’uomo, che era in Argentina per aiutare sua mamma, con le parole: “Mia mamma sta troppo male”.

Gustavo Rodriguez è stato protagonista anche di un episodio bizzarro avvenuto nei pressi della sua abitazione in centro a Milano quando, in preda ad un attacco di rabbia iniziò a lanciare oggetti dal suo balcone e ad urlare. L’uomo venne subito portato in ospedale in una condizione di “fortissima alterazione”.

