Gustavo Rodriguez, L’Isola dei Famosi 2022/ Il papà di Jeremias è l’anima del gruppo

Gustavo Rodriguez è il punto di riferimento della famiglia Rodriguez, Jeremias ha scelto di partecipare all’Isola dei Famosi 2022 con lui perché riesce a tenere a freno il suo impeto vulcanico. Il suo compito è di bilanciare gli equilibri, per molti naufraghi rappresenta la figura paterna, infatti da quello che si vede è molto vicino ai giovani del gruppo e preferisce relazionarsi con loro piuttosto che riservare attenzioni a persone della su stessa età. É molto entusiasta di partecipare a questa esperienza e spesso ringrazia il figlio di avergli concesso questa opportunità. Il pubblico si aspetta molto da questa coppia anche se non brilla di simpatia.

La grande tenacia di Gustavo Rodriguez: prove leader da protagonista

Gustavo Rodriguez nella prova leader ha dimostrato di avere molta tenacia. L’impresa da svolgere nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi non è stata facile, si è trattato di tenere in equilibrio con la sola forza delle gambe un cerchio e un totem, ma lui ha dimostrato di non arrendersi alle prime avversità, purtroppo non è riuscito nel suo intento, ma Jeremias si è complimentato lo stesso con lui. La stessa energia e impegno li ha riservati per la prova ricompensa, grazie alla collaborazione di tutti il gruppo è riuscito a conquistare frutta e farina. Antonio Zequila è “innamorato” di Gustavo, per lui rappresenta la figura paterna che non è più presente nella sua vita.

La gaffe di Zequila con Gustavo Rodriguez: “mi sembra di parlare con mio nonno…”

Nella puntata andata in onda giovedì, Antonio Zequila è stato protagonista di una gaffe. L’attore ha dichiarato di avere una grande affinità con Gustavo che considera suo padre. Ilary gli ha detto come era possibile visto che il Rodriguez ha la sua stessa età. In effetti l’argentino è più grande dell’attore di quattro anni. Il pubblico da casa ne ha approfittato per scherzarci sopra dando vita meme divertenti. Purtroppo però Gustavo non risulta simpatico, difatti da lui ci si aspetta una maggiore visibilità per mostrare il suo carattere e la sua personalità. Inoltre il gossip di questi ultimi giorni che lo vedono protagonista di una furibonda lite avuta con l’ex genero Di Martino non gli fa conquistare consensi soprattutto da parte dei fan del ballerino.

